El mejor golpe de Conor McGregor: se sitúa como el deportista mejor pagado del mundo

Conor McGregor da su principal golpe. En pleno período de vacas flacas en el deporte mundial, producto de la pandemia, el irlandés, como en el octágono, parece no sentir el impacto y se transforma en el exponente mejor pagado del mundo, superando a Lionel Messi en el ránking Forbes.

Según el escalafón, McGregor se embolsó 180 millones de dólares durante el último año. El transandino, en tanto, engrosó su bolsillo en US$ 130 millones. La salvedad, eso sí, está puesta en el origen de las millonarias cifras. Mientras el luchador recauda mucho más por sus negocios (US$ 158 millones contra US$ 22 millones), el futbolista obtiene la mayor cifra por los ingresos que percibe del Barcelona (US$ 97 millones contra US$ 33 millones).

El podio de los multimillonarios del deporte mundial lo cierra Cristiano Ronaldo. El astro de la Juventus percibe US$ 120 millones por año. En su caso, la proporción es más equilibrada pues US$ 70 millones se los paga el club y la cifra restante proviene de acuerdos comerciales de distinta índole.

Messi y Cristiano, los que completan el podio de los millonarios del deporte (Foto: Reuters)

Danza de millones

La danza de los millones en el deporte mundial tiene más participantes. El futbolista americano Dak Prescott se ubica en el cuarto puesto, con US$107,5 millones. Ahí se rompe la barrera de los US$ 100 millones.

En el quinto puesto aparece LeBron James. La estrella de Los Ángeles Lakers contabiliza US$ 96,5 millones como ingreso anual, de los cuales US$ 31,5 se los paga la escuadra de la NBA.

El club de los millonarios lo continúa Neymar. El brasileño, figura del PSG se echa al bolsillo la nada despreciable suma de US$ 95 millones de dólares por año. En su caso, la mayoría proviene de su producción dentro del campo de juego. (US$ 75 millones

El caso de Roger Federer, quien sucede al brasileño es digno de análisis. El suizo sumó US$ 90 millones a su cuenta bancaria, aunque, debido a las lesiones que sufrió durante el período, que lo obligaron a una larga inactividad, ingresó apenas US$ 30 mil por sus logros deportivos.

Las tuercas están representadas por el multicampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. El piloto insgnia de Mercedes recaudó US$ 82 millones, de los cuales $ 70 millones provienen de ingresos vinculados con su actividad deportiva.

Los estadounidenses Tom Brady (fútbol americano, US$ 76 millones) y Kevin Durant (básquetbol, US$ 75 millones) completan la lista de privilegiados en el mundo del deporte.