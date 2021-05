Goldberg le abre la puerta a una despedida para Johnny Herrera: “Es un ídolo del club, un tipo que ganó todo”

El 6 de abril, Johnny Herrera anunció su retiro del fútbol. La de Everton fue la última camiseta que vistió el guardameta estudiantil, quien casi de inmediato cambió de función en el fútbol y ahora se dedica al comentario televisivo. Sin embargo, aún está pendiente su despedida. Rodrigo Goldberg, gerente deportivo de Azul Azul le abre la puerta para que la realice con la camiseta de Universidad de Chile, el club que ha marcado su vida deportiva.

““El partido de despedida está ahí (...) Las puertas están abiertas, absolutamente. Es un ídolo del club, un tipo que ganó todo, eso nunca ha estado en discusión”, declaró Goldberg en el programa Sabor a Gol, que será emitido este jueves en la señal de TNT Sports, la misma que alberga a Herrera en su nueva faceta laboral.

Rodrigo Goldberg, en una conferencia de prensa. (Foto: Agenciauno)

Un final distante

El término de la carrera del guardameta lo mostró distanciado de Azul Azul. Por esa razón, de hecho, optó por prolongar su trayectoria en la escuadra viñamarina. ““Me retiro, desde que salí de la U lo estaba pensando. Decidí seguir jugando porque mi vieja, que en paz descanse, me dijo que no le diera el gusto a estos weones de la U. Lo hice, me fui a Viña y fui feliz”, declaró a TNT cuando anunció su adiós a la actividad. “Fui muy aterrizado, empecé a jugar y siempre seguí estudiando. Fue una carrera impensada, de a poco fui consiguiendo cosas. Fue algo que ni en mis mejores sueños imaginé”, evaluó respecto de su trayectoria.

Esa vez, también reconoció lo que le había costado dejar a la U, el equipo de su vida. “Me costó estar en un club en que las aspiraciones no eran las mismas que estaban en la U. Pero con las armas que teníamos intentamos ser competitivos, apostar por algo importante con el Everton. No se pudo, pero el presidente Jesús Martínez puso algo de lucas y se está apostando por conseguir algo. La pandemia igual. No es lo mismo jugar con estadio lleno. Era triste para todo lo que me tocó vivir a mí, pensando en todo lo que viví en la U”, sentenció.