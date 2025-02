El motivo por el que Piero Maza se ausentó del duelo entre La Calera y la UC por la Copa Chile

Una particular situación se registró este lunes en la Copa Chile. A los constantes cambios de programación, ahora se sumó un episodio relacionado con la designación de los árbitros para el duelo que protagonizaron Unión La Calera y Universidad Católica.

El réferi que había sido designado para dirigir dicho encuentro había sido Piero Maza. De hecho, hasta ahora en la página oficial del Campeonato Nacional aparece el juez como el que dirigió el encuentro junto a los asistentes Miguel Rocha, Carlos Venegas y Valentina Velásquez como cuarto árbitro. Sin embargo, quien se presentó en el estadio Nicolás Chahuán fue Fabián Reyes.

Piero Maza aparece como el juez que dirigió en el empate entre U. La Calera y Universidad Católica.

El motivo que explica la Ausencia de Maza del partido tiene que ver con el desarrollo de la primera fase de la Copa Libertadores. Allí, el juez nacional será el encargado de dirigir el duelo de revancha entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay que se desarrollará este miércoles 12 de febrero desde las 21.30 horas de Chile en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana.

Para este duelo, que en la ida terminó igualado 1-1, también dirán presente Claudio Urrutia (asistente 1), Alan Sandoval (asistente 2), Fernando Véjar (cuarto), Francisco Gilabert (VAR) y Edson Cisternas (AVAR).

Piero Maza dirigirá el partido entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay. Foto: Conmebol.

Experiencia internacional

Piero Maza, como árbitro FIFA, no solo ha tenido la oportunidad de dirigir encuentros de la Copa Libertadores y Sudamericana, sino que también fuera de Sudamérica.

En 2022 fue el encargado de guiar el partido entre Italia y Argentina quienes se enfrentaron en el estadio Wembley como vencedores de la Eurocopa y Copa América.

También fue parte de la última Copa América de Estados Unidos 2024 en la que destacó como juez principal del duelo entre Argentina y Canadá por las semifinales de la competición.

En 2023, también viajó hasta Arabia Saudita para dirigir el encuentro entre el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Al Errifaq, por la King Cup. Claro que en aquella oportunidad al luso no le cayó bien la forma de actuar del chileno, realizando gestos para que cambiaran al juez.

Más polémicas

Cabe señalar que durante su carrera arbitral Maza se ha visto envuelto en varias polémicas. Por ejemplo, fue uno de los desvinculados por el Javier Castrilli cuando presidió la Comisión de Árbitros. Posteriormente, con la salida del cargo del argentino, se le reincorporó.

Dentro de la cancha, una de las controversias más recordadas ocurrió en 2020, en un clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica que se efectuó en el Estadio Monumental. En ese duelo, Leonardo Valencia, en ese entonces en el Cacique, le cometió un claro penal al atacante cruzado Edson Puch. Maza fue llamado desde el VAR y a pesar de ver las imágenes, mantuvo su decisión: “Quiero ver el ángulo en el que el de Colo Colo roza el balón. Detenlo ahí... ¡Ahí está! Primero es el contacto de Leo Valencia, toca el balón y después toca al jugador Puch. Confirmo mi decisión, voy con tiro de esquina”.

Además, en 2021, Fernando De Paul, en ese momento capitán de la Universidad de Chile, acusó malos tratos por parte del referí hacia un jugador azul: “Fuimos a conversar con el árbitro, no por jugadas puntuales ni nada, no influyó, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro. No merece el trato que recibió, nos dio mucha impotencia”.