El partido que Pajarito nunca se esperó

“Vuelve, que sin ti la vida se me va”. Retuiteado. “Vuelve, que sin ti el campeonato se nos va, vuelve nadie ocupará tu lugar...”. Retuiteado. Las frases son dos tuits a los que Jaime Valdés (39), siempre activo en redes sociales, reaccionó el 23 de febrero, justo al momento en que Ricky Martin entonaba Vuelve, en la apertura del Festival de Viña. Una vez más, dejó entrever en voz de los hinchas albos, cuánto extraña Macul.

Ha llegado el momento que Valdés pensó que nunca llegaría. Hoy, desde el mediodía, el volante enfrentará a Colo Colo, del que es reconocidamente hincha y por el que retornó a Chile en 2014, tras 13 temporadas en Europa. Lo hará como rival, ahora defendiendo a La Serena, tras no ser renovado por el Cacique. Lo hará como anfritrión, vestido ahora de granate y con rastas en la cabeza, su nueva imagen, ahora siendo un papayero.

Poco a poco sana esa herida. “Nunca lo esperé. Soy hincha, siempre quise jugar en Colo Colo y salir me iba a doler de la manera en que fuera. Entonces, yo pensaba que estaba enojado con una persona, con otra persona. Pero en realidad no estaba enojado, estaba dolido por salir de Colo Colo. Hubiese salido con despedida, con alfombra roja... Yo no lo quería, me hubiese dolido de la misma manera, pero no estoy enojado con nadie, no tengo rencor con nadie. Yo sabía que estaba de paso y algún día tenía que salir. Estoy tranquilo”, aseguró Pajarito hace unas semanas a una radio local.

No fue fácil para el 20 albo asumir su salida. Tras el quiebre con Mario Salas después del clásico ante la U, sabía que sus días estaban contados en el plantel albo, en el que cada vez sumó menos minutos. “Ese momento fue difícil. Pero llegando acá, conociendo la ciudad, el equipo, los compañeros, el estadio maravilloso se va pasando y te vienen ganas de jugar. Tenemos un lindo desafío y estamos motivados”. Valdés ya dio vuelta la página.

Sus compañeros, en tanto, se disfrutan su presencia en el club granate, del que ya es un nombre de peso para el camarín. “Se adaptó súper rápido. La calidad de jugador que es Jaime todos la sabemos. Llegó a ayudarnos a enfrentar la final y lo hizo de la mejor forma. Puso toda su experiencia encima, a los más jóvenes los aconseja o ayuda en lo que pueda y eso se valora”, afirma Rodrigo Brito, el capitán serenense.

“Él es un tipo muy profesional. Seguramente será un partido especial para él, por todo lo que estuvo en Colo Colo, pero él ahora defiende a La Serena y se lo ha tomado muy profesionalmente”, asegura el uruguayo Enzo Ruiz, otro referente del granate.

Así se imaginó Pajarito este día. “Sé que la gente me va a recibir bien. Ahora me debo a La Serena. ¿Si hago un gol? Creo que se lo gritaría solo a una persona... Los goles se celebran. Veremos en el momento si celebro o no", dijo en diciembre, aún con el dolor vivo. Esa persona era Mario Salas, al que ya no le podrá enrostrar un gol. Pero sí le enrostró su despido. “Este es el karma en su máxima expresión”, publicó en un video en sus redes sociales.

