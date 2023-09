Cómo recuperar al Niño Maravilla: el plan exprés de Berizzo para combatir la falta de fútbol de Alexis Sánchez de cara al debut de la Roja en las Eliminatorias

Alexis Sánchez arriba este martes a Chile. A las 17 horas, ya estará en Juan Pinto Durán. Al flamante fichaje del Inter de Milán apenas le alcanzará el tiempo para un par de saludos. Lo suyo será trabajar de inmediato, para ponerse al día. El tocopillano fue presentado el 26 de agosto por el club italiano. El vínculo puso término a una larga incertidumbre respecto de su futuro deportivo. Sin embargo, como aún no ha debutado por la escuadra nerazzurra, hay un reloj que no se ha detenido: el de su larga inactividad futbolística en partidos oficiales. Y esa cuenta es, precisamente, la que inquieta al cuerpo técnico de la Roja, que encabeza Eduardo Berizzo.

Sánchez es, por estos días, la principal figura de la Roja. La más rutilante, sin dudas, conocida la ausencia de Claudio Bravo, el declive de Arturo Vidal y Gary Medel y el proceso de adaptación por el que atraviesa Ben Brereton. En sus pies, y en su talento, radica buena parte de las esperanzas del combinado nacional de iniciar en buena forma el proceso conducente al Mundial que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá en 2026. La duda radica en qué nivel encontrará ese momento a un jugador que arrastra una larga inactividad.

Preparación a full

Apenas cruce el gigantesco portón de ingreso a Juan Pinto Durán, el cuerpo técnico de la Roja echará a andar el plan para ponerle en las mejores condiciones posibles. La precisión es procedente considerando que en el mismo staff del Toto estiman imposible que el tocopillano alcance su mejor nivel en tan poco tiempo, más allá de la certeza que puedan ofrecer otros elementos, como que Sánchez se mantuvo siempre en preparación física para llegar en óptimas condiciones al club que le fichara y que sus condiciones naturales y la experiencia que ha acumulado durante años en el primer nivel mundial le permitirían soslayar la falta de competencia.

Sánchez se sumará de inmediato a los trabajos con sus compañeros. Y ahí el cuerpo técnico de la Roja aprovechará el tiempo para realizar de inmediato el diagnóstico inicial respecto del nivel futbolístico en que se encuentra. La última vez que actuó por el Marsella fue en la caída por la cuenta mínima ante el Ajaccio, el 3 de junio. Mientras, el último partido que disputó antes de las vacaciones y la búsqueda de una casa futbolística fue el 21 de junio, en la igualdad sin goles frente a Bolivia. Cuatro días antes había participado en la goleada sobre República Dominicana.

Alexis Sánchez, en un entrenamiento con el Inter. (Foto: inter.it).

El jugador formado en Cobreloa fue presentado el sábado 26 de agosto y el martes 29 comenzó a entrenar el martes con la escuadra que dirige Simone Inzaghi. La prensa italiana no le dio respiro. Al asedio inicial cuando se produjo su fichaje le sucedieron las críticas por su forma física cuando comenzó las prácticas con el plantel lombardo. La Gazzetta dello Sport no titubeó al lapidarle. “Sánchez aún no está en la forma física adecuada”, fue la ácida crítica que lanzó el medio de comunicación.

¿Para qué alcanza?

El plazo es corto. El partido entre Uruguay y la Roja está programado para el viernes, a las 20 horas, en el Centenario. Por esa razón, Berizzo y sus colaboradores tendrán que aprovechar el tiempo de la mejor forma posible con Sánchez, naturalmente sin descuidar a sus otros dirigidos. Incluso tendrán que abocarse a una adecuada inclusión del tocopillano en el plan de juego que pretendan desplegar en el mítico recinto de Montevideo.

En ese sentido, la experiencia del atacante juega un rol fundamental. “Sirve mucho. Si fuera un juvenil, después de ese tiempo de para, termina ahogado. Alexis sabe manejar las energías. Las del partido y las suyas, la situación en la que está. Va a ocupar lo que tenga para los momentos fundamentales”, sostiene Francisco Bozán, técnico de San Luis.

Eduardo Berizzo, entrenador de la Selección. (Foto: Agenciauno)

El entrenador canario adelanta, en alguna medida, las primeras horas de Sánchez en el búnker de la Roja. “Le van a preguntar cómo está, lo que hizo en los últimos entrenamientos, en los primeros en el Inter. La Selección no representa novedad para él, lo que descarta el factor del nerviosismo, por ejemplo. Primero tendrá que adaptarse teóricamente a lo que quiera el profe. Y después todo será fútbol, manera de jugar, posición. Alexis, con lo profesional que es, no tendrá problemas de fútbol. Seguramente, van a enfatizar en la posesión, el freno, la aceleración, la desaceleración. Eso es lo más difícil de emular cuando no se está entrenando en un plantel”, profundiza.

La amplitud de herramientas técnicas con las que cuenta Sánchez mitigará, a juicio de Bozán, las consecuencias de la inactividad y ayudará en la utilidad para el sistema del entrenador. “Depende de lo que Berizzo busque. Sánchez tiene un amplio repertorio. No le van a pedir algo que no haya hecho nunca. No le van a pedir que corra al lateral en 70 metros. Lo van a aprovechar más con el balón, en los duelos, donde marca diferencias”, explica.

Luego resume. “Verán el estado inicial, cómo llega en el viaje, cómo insertarlo. Depende mucho de él. No es descabellado pensar en que será titular. Tiene la experiencia para eso. Nos pasó con Humberto Suazo. Son jugadores que saben ‘llevar’ un partido”, destaca.