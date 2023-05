El racismo ahora sacude a la Copa Sudamericana: “Que te llamen mono, que te llamen negro, es una falta de respeto”

El recuerdo y las sanciones aún están frescos. Los insultos racistas que sufrió Vinícius Júnior de Real Madrid en Valencia, dieron la vuelta al mundo.

Ahora, la discriminación y la xenofobia se hacen presente en la Copa Sudamericana, donde un jugador colombiano fue víctima de los mismos improperios.

Un bochornoso incidente sacudió al delantero colombiano de Independiente Santa Fe Hugo Rodallega, quien se quejó de los gritos insultantes que le dedicó la hinchada de Gimnasia y Esgrima en La Plata, en la derrota por la mínima que sufrió su equipo en Argentina.

“No mejoramos como humanidad nosotros Es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Es una tristeza que nosotros vengamos aquí... No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende., porque eso es normal”, dijo el atacante cafetalero a la transmisión oficial del partido en ESPN.

El exjugador del Tranbzospor de Turquía se quejó amargamente por el trato que recibido en el partido válido por el Grupo G de la competencia internacional.

“El tema de racismo ya cansa. Que te llamen mono, que te llamen negro, eso ya es una falta de respeto y da tristeza. Nos pasó a todos ahí y cuando hubo el problema, entiendo que son problemas que pasan dentro de la cancha”, aseguró Rodallega.

Asimismo, comentó que “nosotros podemos discutir, podemos pelear, puede haber expulsados. Eso es normal. Pero ya que la gente comience a meterse con el tema de la raza, en vez de rabia, da tristeza. A mí me da tristeza”.

Incluso aclaró que, más allá del resultado de su equipo en la Ciudad de las Diagonales, lo que más afectó fue el trato que recibieron en El Bosque.

“A mí no me duele que hayamos perdido. Se puede perder a último minuto. Nosotros allá en Bogotá también lo habíamos ganado a último minuto. Ellos se van con la fortuna de ganarlo en el final, pero me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno”, aseguró el atacante.

De la misma manera, agregó que “nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Nosotros les respetamos a ellos. Ellos no lo hicieron con nosotros y eso me pone triste”.