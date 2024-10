El Rey fue a votar: Arturo Vidal envía provocador mensaje a la U en pleno sufragio

Durante este fin de semana las Elecciones Regionales y Municipales 2024 se tomaron la palestra. Por esta razón, el acontecer del fútbol nacional tuvo que verse interrumpido para llevar a cabo los comicios, y la lucha que mantienen Colo Colo y Universidad de Chile por llevarse la corona quedó en una pausa momentánea.

Sin embargo, en medio de las votaciones, un protagonista del Cacique decidió volver a encender la disputa entre los dos equipos más laureados del país. Arturo Vidal, en su habitual resonancia mediática, lanzó un sutil mensaje en contra de los azules mientras ejercía su derecho a voto en su natal comuna de San Joaquín.

Según se aprecia en el video en directo que emitió en su cuenta oficial de Instagram, el Rey disparó levemente al momento de introducir las papeletas en las cajas. “Primero el blanco; segundo el azul, como siempre”, comentó entre risas.

Tras el bullado momento, el mediocampista aprovechó para sacarse fotografías con las decenas de personas presentes en el lugar, incluso con personal militar y Carabineros que resguardaban la zona. De igual manera, también tuvo tiempo para abordar el proceso electoral. “Igual había hartos nombres, me dejaron loco, me acordaba de algunos no más, los demás son todos nuevos. Ojalá que los que la gente elija sean los mejores para ayudar a todos. Cumplimos por primera vez, ahora tenemos voz y voto. Adelante no más Chile”, señaló mientras se retiraba en su vehículo del Colegio INFOCAP.

Con su deber cívico cumplido, el jugador de la Generación Dorada se apronta para los desafíos que lo esperan en Colo Colo. Este martes 29 de octubre deberá recibir a Magallanes por el partido de vuelta de la Copa Chile. Por otro lado, en el Campeonato Nacional, recibirá en el estadio Monumental a Deportes Iquique durante el fin de semana.

Jugará sin su socio

Además de la preocupación por elegir a los representantes regionales y municipales, Arturo Vidal también tiene en la mira lo que sucede con Carlos Palacios. La Joya, clave en la arremetida de los albos durante este 2024, se lesionó la clavícula en las prácticas de este fin de semana y puso en jaque su presencia para la definición del título.

En ese sentido, la hipotética baja compromete las aspiraciones ofensivas de Colo Colo y deja al Rey sin su principal socio en la mitad de la cancha, sobre todo porque, en las últimas horas, surgió la posibilidad de que el volante se deba someter a un procedimiento quirúrgico.

Por ahora, en Colo Colo sufren. Además de Palacios, Cristián Zavala se retiró anticipadamente de las prácticas por una molestia muscular. Un dolor de cabeza más para Jorge Almirón.