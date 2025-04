“El Señor entenderá”: Mario Salas lanza dura crítica por la programación de partidos en Viernes Santo

Este jueves comenzará una nueva fecha de la Liga de Primera con el duelo en el que se enfrentarán Universidad de Chile y Deportes La Serena por la liga de Primera. Sin embargo, en la Liga de Ascenso el punto de partida será este viernes.

Esta situación no le gustó para nada a Mario Salas, técnico de Deportes Temuco, pues deberán recibir a San Luis en pleno Viernes Santo por la séptima jornada de la segunda categoría del fútbol chileno.

Así lo dejó claro en la previa. “Creo que nos une la misma fe, los mismos principios, la misma ideología y la misma forma de pensar... Yo creo que pasa por eso, pero hace rato que el fútbol dejó de respetar algunas cosas que eran tradiciones antes”, lanzó de entrada.

“Me parece que antes no se jugaba en Viernes Santo, pero el fútbol pasó a ser un negocio”, continuó el entrenador dando claras señales de molestia.

“Pasó a ser tomado por gente que ve otras cosas que son más importantes y que para uno, sin duda, no lo son, pero bueno, hay que acatarlo y el Señor entenderá”, añadió.

En cuanto al partido contra los Canarios, Salas resaltó que “es urgente ganar, nos sirve solo ganar el partido que viene. Nuestro objetivo no cambia, los resultados han sido adversos. Yo no quiero decir que todo está bien, porque no todo está bien, pero el objetivo no cambia. Tenemos que ganar el partido que viene”, remató.

El duelo entre Deportes Temuco y San Luis está programado para este viernes 18 de abril a partir de las 12.30 horas, claro que no es el único que se agendó para ese día.

En paralelo, Santiago Wanderers recibirá a Deportes Recoleta en el estadio Lucio Fariña de Quillota. Más tarde, a las 15.30, Curicó Unido hará de local contra Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Y por la Liga de Primera, desde las 18.00 horas, Audax Italiano recibirá a Unión Española en el estadio Bicentenario de La Florida.

Cambios en el partido de la U

A propósito de programación, el duelo entre Universidad de Chile y Deportes La Serena adelantó su horario de inicio. Originalmente, el encuentro estaba pactado para las 20 horas de este jueves. Por disposición de la autoridad deberá jugarse a las 18 horas.

El motivo para exigir el cambio de horario responde a la seguridad. Todavía continúan las repercusiones de los hechos de violencia ocurridos el jueves pasado en el estadio Monumental, donde ocurrió la trágica muerte de dos fanáticos de Colo Colo. Eso llevó a la postergación del Superclásico y al cierre de Estadio Seguro. Es más, según pudo averiguar El Deportivo, existió la intención de reducir los elementos de animación de la parcialidad azul: solo se quería autorizar un bombo y un lienzo. Este último punto, sin embargo, no prosperó.

Durante la última semana se efectuaron tres reuniones para evaluar la factibilidad del duelo. En las primera dos, no hubo exigencias en cuanto a eventuales modificaciones. Sin embargo, durante este martes por la noche se informó que el partido deberá ser adelantado.

“Efectivamente, el partido inicialmente lo programó la ANFP a las 20 horas. No obstante, al igual que en ocasiones anteriores, nosotros siempre procuramos que el partido se inicie con luz de día razón por la cual determinamos que se realizara desde las 18 horas. Esto es parte de un acuerdo entre los distintos actores, incluido Carabineros”, dijo Gonzalo Durán, el delegado presidencial.

En Universidad de Chile existe molestia por la situación. Aseguran que han cumplido con todas las exigencias y que no hay motivos reales para cambiar el horario. En esta ocasión, la U iba a disponer de 470 guardias, 30 menos de los que contaban para el suspendido encuentro ante el Cacique. Nuevamente acusan ser perjudicados con la programación.