El Tati Buljubasich saca la voz sobre el futuro de Gonzalo Tapia y la citación del Tribunal de Disciplina a la UC

Universidad Católica afronta momentos clave en su temporada. Por un lado está el escenario deportivo, donde buscan cazar la punta del Torneo Nacional en este inicio de la segunda rueda y por el otro, dos situaciones relevantes en sus oficinas. Una es la renovación de Gonzalo Tapia y la otra la citación de José María Buljubasich y Tiago Nunes al Tribunal de Disciplina de la ANFP por las declaraciones de este último en contra los árbitros del fútbol chileno.

Estos últimos dos tópicos fueron abordados por los principales hombres de Universidad Católica, Juan Tagle, presidente de Cruzados, y el propio José María Buljubasich. Todo en medio de la presentación del extremo brasileño Jader Gentil.

“Parte de la denuncia dice que nosotros intentamos ‘coartar e inhabilitar mediáticamente a la comisión, presionándola indebidamente para que no se realicen aclaraciones técnicas’. Hicimos todos lo contrario: dijimos que ojalá salgan todas. En ningún momento se pidió que no salga nada, ni se habló de mala fe. Solo se dijo que se haga de forma completa. Estamos tranquilos, iremos a hacer la defensa que corresponde ante el tribunal, me gustaría ir presencialmente para explicar todo. La intención fue que se hable más y no menos”, apuntó Buljubasich.

Tono similar al usado por Juan Tagle: “No estamos de acuerdo con la denuncia, nos sorprendió de manera importante. Creo que hay una mala compresión de lo que hemos dicho. En el fútbol estamos todos sujetos a la crítica y me parece que a los árbitros también deberían estarlo”, mencionó.

“Lo que sustenta la denuncia es un punto que levantó Tiago respecto a cómo se destacó una jugada en específico donde no se llamó al VAR (en el partido contra Ñublense). Lo que señalamos es que tiene que haber criterios conocidos y objetivos para las jugadas que destaca la Comisión Arbitral”, añadió.

Finalmente, el presidente de Cruzados fue claro sobre la postura del club: “No corresponde que se presente una denuncia por eso para el DT y el gerente deportivo, nos parece algo inédito. Iremos a defender, con todas nuestras fuerzas, para que esa denuncia no tenga consecuencias y sea desestimada. Hay una crítica respetuosa a una decisión de la comisión”, concluyó.

La renovación de Tapia

Otro de los temas más comentados en Universidad Católica durante el último tiempo ha sido la renovación de Gonzalo Tapia. El canterano termina contrato a final de temporada y su futuro lejos de San Carlos de Apoquindo ya es una realidad. El Tati eso sí fue claro en que ambas partes siguen en conversaciones.

“Con Gonzalo venimos hace ya casi un año y medio intentando extender el contrato. Lo hacemos con todos los jugadores, faltando dos años, un año y medio, para el final de su contrato empezamos una negociación. No hemos podido llegar a un acuerdo, eso es una realidad, seguimos conversando”, mencionó.

El gerente deportivo del cuadro de la precordillera de todas formas evitó de hablar de una mala relación entre ambas partes. “Somos optimistas de que se puede llegar a un acuerdo, y si no, seguiremos trabajando para la mejor opción, tanto de Gonzalo como del club, pero sí dejar claro que, más allá de conversaciones que hay, no hay ningún clima ni de crisis, ni de conflicto, ni de problemas con Gonzalo”, manifestó.