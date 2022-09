El técnico de Ben Brereton bromea con su permanencia en Blackburn Rovers: “Lo llevé a su casa, cerré la puerta y no le permití salir”

Es su director técnico, pero también su admirador número uno. Y era que no, si Ben Brereton ha sido pilar del buen inicio de la gestión del danés Jon Dahl Tomasson en la banca del Blackburn Rovers. El adiestrador está feliz. No quería que su delantero estrella fuera transferido en la primera ventana de pases europeos y hasta pidió que lo cuidaran sicológicamente. “Él está lidiando con una situación complicada para un joven”, aseguró un par de días antes que se cerrara el mercado en el Viejo Continente.

Pero no sólo eso, también les advirtió a los clubes interesados que necesitarían “mucho dinero” para sacarlo de la escuadra que compite en la segunda categoría del fútbol inglés (Championship) y no dudó en colocarlo en el duelo ante el Blackpool, donde el seleccionado marcó el único gol del partido.

El deseo se le cumplió. Brereton no fue transferido, por lo que contará con sus servicios al menos hasta enero del próximo año. “Después del partido de Blackpool lo llevé a su casa, cerré la puerta y no le permití salir”, bromeó el estratega cuando fue consultado por el frustrado negocio de los blanquiazules.

En el proceso, Dahl Tomasson alabó al entrega sin igual del chileno, de quien dijo que nunca dejó que las negociaciones interfirieran en su trabajo para el equipo, ni se frustró cuando las tratativas se fueron cayendo. “Es un gran cumplido para Ben, la forma en que ha estado actuando. Ha sido extremadamente profesional para Rovers . No todos los jugadores son así”, declaró.

Brereton, en un duelo del Blackburn Rovers.

Ofertas insuficientes

Escuadras francesas, españolas e inglesas sondearon a Brereton en las pasadas semanas. En la Premie League, el Fulham y el Everton pujaron hasta el final por quedarse el goleador. Sin embargo, las ofertas no convencieron al club de Lancashire. “Los propietarios de Blackburn estaban decididos en la tarifa que querían para el jugador y eso no se cumplió”, consignó la cadena Sky Sports. ¿Cuánto querían? Las ofertas bordeaban los 12 millones de libras. El Blackburn pedía 20 millones de la moneda inglesa. Vale decir, un piso de US$ 23 millones.

Los Rovers recibirán este sábado, con el chileno como titular, al Bristol City. Será un duelo fundamental para la tabla de la segunda categoría isleña, ya que sólo los separa un punto. Si el equipo de Brereton pierde puede quedar a cinco unidades del líder de la categoría, Sheffield United.