El tenis olímpico tendrá una final soñada: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz arrasan en París

Sin sorpresas. Los dos máximos favoritos en el tenis olímpico chocarán en una inédita definición por el oro para ambos. Tanto Novak Djokovic como Carlos Alcaraz ganaron sin inconvenientes sus partidos de semifinales y buscarán colgarse la medalla dorada. Sin duda que era el partido que todos los fanáticos esperaban al inicio de la competencia.

El serbio se impuso por 6-4 y 6-2 al italiano Lorenzo Musetti. Mientras que el español pasó la aplanadora por encima del canadiense Felix Auger-Aliassime y le propinó un doble 6-1 para meterse en la final. Ambos debutan en esta instancia, por lo que la disciplina tendrá un inédito vencedor.

Nole buscará a los 37 años convertirse en el campeón más veterano, mientras que su rival, de 21, aspira a transformarse en el monarca más joven en la historia de la competencia.

La ilusión

El balcánico cumple su quinta participación olímpica y no había pasado del bronce. El domingo en la Philippe Chatrier de Roland Garros podría tener su consagración. “Estoy en mi primera final olímpica, pero quiero más, ahora quiero ganar el oro, aunque para eso necesitaré dar mi mejor versión. Sin duda este ya es un gran resultado para mí teniendo en cuenta las circunstancias, me he visto muy nervioso dentro de la cancha, incluso antes de entrar. En en el pasado ya había perdido varias semifinales en unos Juegos Olímpicos, así que de verdad me hacía muchísima ilusión ganar esta vez”, reconoció el balcánico.

“Va a ser un momento muy especial para mí, en mi vida, en mi carrera, así que voy a intentar disfrutar este momento, porque va a ser muy difícil”, expresó Alcaraz sobre la final. “Va a ser difícil, pero será especial… Intentaré estar centrado en mí e intentar no escuchar todo esto, los aficionados, a todo los que dicen que voy a ganar. Sólo quiero dar mi mejor tenis al 100% y ojalá alcance mi objetivo de conseguir el oro”, añadió.