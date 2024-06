El triste recuerdo de Pepe Rojas sobre los memes que marcaron su carrera

José Rojas está alejado de las canchas hace un par de años. Está dedicado a sus emprendimientos personales y de vez en cuando brinda entrevistas para recordar su exitosa carrera. Fue puntal de la histórica Universidad de Chile que ganó la Copa Sudamericana de la mano de Jorge Sampaoli, también jugó el Mundial de Brasil 2014 y formó parte de la Roja que conquistó la Copa América en 2015.

En una entrevista con el programa Con Contenido, el histórico capitán azul recordó momentos felices y también algunos tristes, como las bromas y memes que hicieron con él tras un pique de Ismael Sosa en un clásico universitario en 2013, donde Pepe quedó en el camino. “Me hace un amague, lo persigo y se la tiran a la espalda. Voy corriendo detrás de él, llega casi al área chica, me engancha, paso de largo, tira un centro atrás y apareció alguien que hizo el gol. Desde esa jugada parte todo este mito”, recordó.

También atribuyó este riesgo a la forma de entrenar que tenía Jorge Sampaoli. “Nos pedía a los centrales que nos paráramos en la mitad de la cancha. En todos los entrenamientos nos hacía trabajos de eso. Decía: ‘No me importa, tenemos 50 metros para correr para atrás y que nos metan el gol, pero si la recuperamos más arriba tenemos más probabilidad de hacer el gol nosotros’”, explicó.

Los sentimientos

La situación no fue muy feliz para el oriundo de Talagante. “Yo creo que lo encontraba injusto. Si yo hubiese sido otro, en ese momento debí haber salido con una foto levantando todas las copas que tuve, la cantidad de partidos que jugué o la jineta de capitán”, afirmó.

En ese sentido, prosiguió sobre cómo fue escalando esta situación: “Esto empezó con una bolita de nieve y después fue masivo. En el momento no me afectaba, pero no lo podía sostener porque en todos lados aparecía. Yo decía ‘qué injusto’ porque yo podía jugar en la U de Sampaoli arropado y no hubiese pasado esto”.

Finalmente, profundizó en cuánto le afectaron estos comentarios que se fueron generaron tras aquel episodio futbolístico. “Me dolía porque uno es de carne y hueso. ¿A qué persona le gusta que lo traten mal? A ninguna”, cerró.