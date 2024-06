Víctor Dávila blinda a Alexis Sánchez: “Que esté en la cancha es fundamental, transmite mucho”

Víctor Dávila acompaña a Sergio Santín en la conferencia previa al encuentro entre Chile y Canadá. El delantero, primero, analiza el compromiso, vital para las pretensiones de la Roja. “Sabemos lo que nos jugamos. Sabemos que es el partido más importante que tenemos enfrente. Sabemos que dependerá de nosotros la clasificación, la responsabilidad que conlleva el partido. Hemos trabajado para esto. Claramente, la suspensión del profe es un golpe, que nos pilló de sorpresa. Sabemos que hay reglas. Debemos enfocarnos en Canada. Sin más vueltas, seguimos enfocados, a jugarnos el todo por el todo. Necesitamos conseguir este objetivo”, postula.

A diferencia de lo que ocurre frente a sus rivales, no elude la pregunta más compleja de la comparecencia: la relativa a la presencia de Alexis Sánchez en la cancha. Ahí, su postura es categórica. “Todos sabemos la gran calidad de jugador que es Alexis. Se puede especular que la Selección juega más suelta en la cancha cuando no está., pero nosotros sabemos lo que aporta al grupo, por su calidad, por su experiencia. Muchas veces puede estar en su día, como a veces no, pero también sabemos lo que nos puede entregar. Que esté en la cancha es fundamental. Transmite mucho. Si juega o no juega, depende del cuerpo técnico. Nosotros confiamos a ciegas en las decisiones que están tomando. En ese sentido, con Alexis no tenemos dudas. Sabemos la calidad de jugador que es y las alegrías que nos ha dado. Sabemos que nos va a seguir ayudando”, establece.

Un duelo crucial

El exacerero, hoy en el CSKA Moscú, se adentra, de nuevo, en el choque ante el equipo de Jesse Marsch. “Es un partido contra una selección muy fuerte físicamente, así como han sido los otros. El fuerte es la parte física. Será un partido muy desgastante. Va a depender de lo que podamos hacer, ofrecer. Los detalles van a ser fundamentales en el partido. Si bien tienen jugadores muy rápidos, nosotros tenemos jugadores muy inteligentes, que se han enfrentado a este tipo de partidos, sabiendo la responsabilidad que conlleva jugarse la clasificación. Va a ser un gran duelo. Lo que tenemos que hacer es ir con todo hacia adelante, buscando la clasificación. No solo dependerá de lo que haga Canadá, sino de lo que podamos hacer”. anticipa.

Víctor Dávila, en la victoria sobre Paraguay. (Foto: Photosport)

También aborda la falta de eficacia defensiva de la Roja, una carencia que en el ciclo de Gareca se había conseguido desterrar, incluso con su aporte decisivo en el duelo amistoso ante Paraguay. “En el frente del ataque tenemos un gran potencial, aunque no han salido los goles. Seguimos trabajando para ser más eficaces. La pregunta es difícil de responder. Nos preparamos, trabajamos para eso, porque tenemos con qué. En los partidos preparatorios lo hemos demostrado. Si bien los goles no han salido, por la calidad de jugadores que tenemos, los goles van a aparecer. Para clasificar, es necesario ganar los partidos. Y para ganarlos, vamos a ir a buscar esos goles”, apunta.

En esa línea, revela el respeto absoluto por el rival. “No sé quién habrá dicho algo de Canadá. Jamás hemos hablado en la historia. Nos enfocamos en el presente. En el equipo que le ganó a Perú y puede competir con cualquiera. Jamás pondremos una selección por debajo ni por encima de nosotros. Nos enfocamos en la importancia que tiene el partido. Es una gran selección, que tiene jugadores en ligas europeas. Eso nos hace enfocarnos. Nos estamos preparando de la mejor forma para enfrentar el partido con total responsabilidad. Tenemos todo para enfrentar a Canadá o a cualquier rival que tengamos enfrente”, postula.

Finalmente, aleja la discusión respecto de los nuevos liderazgos en la Roja. “En este momento creo que no es lo más importante. Si bien en algún momento habrá que tener nuevos líderes, porque los tiempos cambian, hoy no es tema. Si bien Claudio Bravo ha sido nuestro capitán, hay muchos jugadores que demuestran liderazgo desde otros puntos de vista. Pero buscar líderes no es lo importante en este momento. Sabemos que hay muchos que pueden ejercer liderazgo sin tener el brazalete en el brazo. No es el foco en el que estamos pendientes. El proceso nos necesita más unidos que estar buscando líderes”, concluye.