¿El último Superclásico de Fernando De Paul?

Un carrusel de emociones es lo que está viviendo Fernando De Paul en la semana más importante del fútbol chileno. La semana del Superclásico.

Es que el hombre que hoy capitanea a Universidad de Chile tiene por un lado las ganas de ganarle por primera vez un derbi a Colo Colo y por otro sabe que puede ser la última vez que juegue este trascendental encuentro. “En algún momento sí me entra la inquietud, porque no me había pasado nunca tener tan cerca el término de contrato ni en la U ni en San Luis. Pero trato de no desenfocarme mucho, porque uno tiene objetivos personales y grupales y eso te puede desviar un poco”, aseguró el portero en DirecTV al ser consultado por su futuro.

En dicha conversación nunca aseguró que lo habían contactado para ver si es posible negociar su continuidad y si bien desde el CDA, aseveran que el nuevo gerente deportivo de los laicos -Luis Roggiero- quiere conversar con él, esto no garantiza su permanencia en la escuadra estudiantil. “Yo solo pienso en jugar y cumplir los objetivos, pero la realidad es que sí, a veces inquieta un poco la situación”, mantuvo la incertidumbre el jugador.

Competencia juvenil

Y el nerviosismo que siente el candado de los Leones es justificado, pues hay voces en el directorio de Azul Azul que no se molestarían si De Paul busca nuevos rumbos. Es que el nacionalizado chileno perdió parte de la confianza que tenía entre sus jefes en el duelo ante Curicó en julio pasado. En aquella oportunidad, el nacido en Argentina se hizo expulsar y su castigo (tres fechas) lo hizo perderse el trascendental duelo ante Universidad Católica. Falta que se sumó a la pelea pública que tuvo con Gonzalo Espinoza en noviembre de 2020, cuando el equipo peleaba su permanencia en Primera. Esteban Valencia de todas formas lo mantuvo como titular tras su retorno.

De todas formas, todo esto le dio paso a Cristóbal Campos, la joven promesa de la cantera azul que desea ser potenciado en el arco por los hombres que mandan en la institución. Y la idea no parece descabellada, pues si bien tiene sólo 22 años, participó de buena manera en el triunfo ante la UC (hacía mucho tiempo que no le ganaban) y logró los elogios de Johnny Herrera en sus cinco participaciones antes del regreso de Fernando.

“Es el portero con más proyección he visto en la década. Campos jugó cinco partidos muy buenos, dos por Copa Chile y tres en el torneo nacional, ganó un clásico con Universidad de Chile después de tres o cuatro años, así que para mí es el portero con más proyección que he visto en el fútbol chileno”, dijo en esos días el actual panelista de TNT Sports.

¿Se quedará Paul? Si se queda, ¿será banca el próximo año? Son preguntas que podrían empezar a responderse esta semana, ante Colo Colo. “Tenemos la responsabilidad de terminar con esta mala racha”, aseguró De Paul. Estadística que afirma que Universidad de Chile no le gana a su archirrival desde 2013.