El francés que corrió un maratón en su pequeño balcón: “Bebí mucha cerveza cuando terminé”

Imagine que un día cualquiera sale a su balcón por un poco de aire fresco. Imagine que mira en cualquier dirección y de pronto ve a lo lejos un hombre trotando en círculos por su departamento. Imagine asomarse dos horas después y ver con descrédito que aquel hombre continúa dando vueltas sin sentido por toda su casa. Ahora exíjase un poco más e imagine salir a la seis horas solo para observar cómo, incluso transcurrido todo ese tiempo, más de un cuarto de lo que demora la Tierra en girar sobre su propio eje, ese hombre, ese orate que lleva hasta el paroxismo la frase “como un león enjaulado”, sigue dibujando círculos en el ya erosionado piso de su hogar.

Los vecinos de Elisha Nochomovitz no tuvieron que imaginárselo: lo vivieron. El francés de 32 años, manager de un restaurante, ahora motivación de millares, que ha pasado las últimas semanas confinado a causa de la pandemia del Covid-19; recorrió 42 kilómetros en seis horas y cuarenta y ocho minutos, cerca del doble de lo que demoró en completar su última maratón. Lo llevó a cabo sobre la superficie de su balcón, que apenas posee siete metros de largo.

“Bebí mucha cerveza y comí muchas papas fritas cuando terminé. Me duché y dormí mucho”, confiesa a La Tercera Nochomovitz, quien compartió la grabación de su hazaña en internet y terminó dando la vuelta no solo a su balcón, sino al mundo.

Nochomotivz dio cerca de tres mil vueltas para lograr su objetivo, por lo que el mareo estuvo presente en las casi siete titánicas horas de carrera: “Fue difícil para mí porque era un balcón pequeño. Tuve que ser cuidadoso. Al final tuve dolores de cabeza y debí consumir mucho azúcar”. Agrega que su novia lo apoyaba con fruta y chocolate.

Su misma pareja fue quien le dijo “loco” —no sin antes mandarlo a limpiar el balcón— cuando le contó sobre su idea. Una que nació tras la frustración por no poder participar en el Maratón de Barcelona que se realizaría el 15 de marzo, suspendida por el coronavirus. Nochomovitz, un amante del running, debía sacarse las ganas de alguna manera.

“Decidí correr en mi balcón porque el gobierno francés nos pidió quedarse en casa, pero vi a muchas personas corriendo afuera. Quise dar vuelta la situación y demostrarle a todo el mundo que sí es posible hacer deporte en la casa”, relata el galo, que pudo completar su maratón hogareña gracias a la preparación física que realizó para la versión catalana.

No solo la condición física le ayudó a completar su proeza: también su familia y el orgullo. “Cuando iba por la mitad pensé en abandonar, pero estaba toda mi familia apoyándome y debía demostrarme que sí podía. En noviembre no pude terminar una maratón y fue difícil para mí, entonces quise demostrarme que era capaz”, confiesa el oriundo de Balma, cerca de Toulouse. A través de los videos que colgó en Instagram durante la previa también recibió cariño y fuerzas. Incluso realizó una transmisión en vivo donde todos pudieron observarlo kilómetro a kilómetro.

Nochomotivz no niega que su ocurrencia fue descabellada —“vi a un vecino que me miraba y no entendía qué estaba haciendo”—, pero que sirvió para motivar a otros. “Yo siempre hago todo de manera espontánea en mi vida, no importa si es una buena o mala decisión. Luego recibí muchos mensajes positivos, me decían que era una inspiración. Así que pudo haber sido una idea loca, pero ahora ya hay muchos haciéndolo en casa”, indica.

Alcanzó la fama en redes sociales y no dejó de aparecer en la prensa internacional gracias a su gesta. Su ejemplo incluso llevó a que la empresa Michelob Ultra organice en Chile una maratón virtual para este domingo, que servirá para recaudar fondos en favor de aquellos más necesitados por el coronavirus. Nochomotivz será parte de la carrera desde Francia, junto a todo aquel que quiera unírsele. “La razón por la que me uní es porque quiero participar y poder ayudarlos a juntar dinero por cada kilómetro recorrido, además de inspirar a todos los corredores que me siguen desde Chile para que sigan haciendo deporte en casa", cierra Nochomovitz.