Emmanuel Ojeda y Nery Domínguez: quiénes son los argentinos que prometen levantar a la U

La gerencia técnica de Azul Azul, encabezada por Manuel Mayo, vivió sus días más intensos durante la semana pasada. A los requerimientos propios de una intertemporada, el departamento sumó la búsqueda de dos refuerzos para la escuadra que ahora dirige Diego López.

Y el primer de ellos dejó a todos contentos en el Centro Deportivo Azul, pues era un anhelo que ambas partes arrastraban desde diciembre del año pasado y que por diversas razones no logró concretarse. Se trata de Emmanuel Ojeda, el volante trasandino de 24 años que firmó su vínculo por tres años el miércoles pasado.

El mediocampista proviene de Rosario Central, club que lo formó, y esta es su primera aventura en el extranjero. “Necesitaba vivir esta experiencia. Este es un club muy grande y estoy muy contento de lo que voy a vivir acá”, dijo en su presentación oficial. También reconoció que no venía jugando últimamente en los Canallas, pero que se encontraba en forma para ponerse a las órdenes de López.

Sin embargo, los números de este diestro son positivos. Durante esta temporada disputó 10 encuentros (816 minutos en cancha), todos de titular y marcó un gol. Algo poco habitual en su trayectoria, pues había celebrado sólo otras dos conquistas desde que debutó el 29 de octubre de 2016. Su juego destaca por el despliegue dentro del campo de juego y tal como se lo anticipó a su amigo Emiliano Vecchio, prometió que “vengo a dar todo de mi y no me guardaré nada”.

Un veterano con medallas

El otro refuerzo de los laicos está a una firma de integrarse a las prácticas en el CDA. Se trata de de Nery Domínguez, quien ya le avisó a su actual club -Racing de Avellaneda- que no renovará su vínculo con ellos y ya acordó de palabra con la sociedad anónima chilena un contrato por 18 meses.

Negociación que lo llevará a su segundo club internacional, pues de Rosario Central -donde también se formó- saltó a los Gallos Blancos de Querétaro y allí estuvo durante toda la temporada 2017. Sin embargo, la poca continuidad que tuvo en el país del norte, hizo que este derecho de 184 centímetros de estatura, se devolviera a Argentina y fichara por Independiente.

Fue entonces, bajo las ordenes del actual adiestrador de la UC, Ariel Holan. cuando tocó el cielo continental al ganar la Copa Sudamericana de 2017. Medalla que guarda junto a las de la Copa MX conseguida con el Querétaro el 2016, la Súper Liga Argentina (2019) y el Trofeo de Campeones (2019) que obtuvo con Racing.

Domínguez fichó por el archirrival de los Diablos Rojos el 2018 y allí se mantendrá hasta fin de mes, cuando termine su relación laboral. La misma que lo hizo sumar en esta temporada 473 minutos de juego (12 partidos) en la liga local y 327 minutos en la Sudamericana (seis compromisos). Ha marcado un gol y si bien es utilizado como volante, en la U será requerido en otro puesto que maneja a la perfección, defensa central.

“Es una posición que nos gustaría reforzar. Nery Domínguez es un gran jugador, pero no confirmaremos a nadie hasta que no este listo”, dijo Mayo en rueda de prensa. Y luego adelantó que con su llegada, podría terminar la temporada de refuerzos para el Romántico Viajero, si es que López no dice otra cosa.

“La tercera incorporación la dirá nuestro técnico, Si es que durante estos días de entrenamiento, pueda ver si hay otra posición que debamos reforzar, por lo que no puedo confirmar si usaremos o no los tres cupos que tenemos a disposición”, concluyó el directivo.