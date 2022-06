Ricardo Gareca, entrenador de Perú: “Este no es el momento para hablar de mi continuidad”

La eliminación en el repechaje de la Copa del Mundo a manos de Australia fue muy difícil de digerir para los jugadores y el técnico de Perú, Ricardo Gareca. Así lo reconoció el argentino en una conferencia de prensa en la que describió el sentir de plantel y el cuerpo técnico.

“Es difícil de expresar lo que estamos viviendo, porque teníamos muchas expectativas. Estuvimos cerca, pero no se dio. El rival trabajó bien el partido, aunque tuvimos nuestras oportunidades en ataque”, comenzó la alocución del Tigre.

Asimismo, confidenció que “tenemos un sentimiento de frustración y dolor. Es algo que nos embarga a todos, sabemos el sacrificio de la gente que vino aquí, tan lejos, desde todas partes del mundo. Y la gente que está en Perú. Sé lo que moviliza la selección. En ese aspecto, todos lo sabemos. Esta es una gran decepción, queríamos lograr esa posibilidad de regresar al Mundial, fue un camino largo, pero debemos aceptar. Así es el fútbol, sobre todo cuando sucede en una tanda de penales y lamentablemente no se nos dio”.

Sobre el partido, el técnico reconoció que merecieron una mejor suerte. Así también afirmó que no querían llegar a la definición desde los doce pasos.

“Fue un partido estudiado, trabado, de muchas marcas, de pocas ocasiones en general. No queríamos llegar a los penales y se dio así. No tengo nada que decir de los muchachos, entregaron todo en un evento tan importante como el Mundial”, advirtió Gareca.

Sin embargo, también reconoció que “estábamos en condiciones de poder llegar al Mundial. Trabajamos bien en este tiempo. No se nos dio en el partido, no estuvimos en nuestro juego y el trabajo táctico del rival nos complicó. Respondieron los muchachos, sobre todo físicamente en los últimos trazos del alargue. Perú mostró su mejor versión. Fue un desgaste físico y futbolístico. No se nos dio”.

Uno de los temas que más importa tras esta eliminación es la continuidad del transandino en el cargo. Pese a ello, el propio DT confirmó que no es el momento para realizar ese análisis.

“Este no es el momento para hablar de mi continuidad. Sólo manifestar el dolor que estamos sintiendo. Cuando estemos más en frío ya hablaremos de eso. Cuando lleguemos a Lima es el momento de replantearse muchas cosas, analizar. Lo único que pienso es en lo ocurrido. El partido me da vueltas en la cabeza. Una vez en Lima veremos cuál es la situación”, dijo el ex delantero de América de Cali.