La promesa de Emmanuel Ojeda para el Superclásico: “Daré lo mejor para poder sacar esa maldición”

Un sueño azul se hizo realidad. Hoy fue presentado oficialmente Emmanuel Ojeda en Universidad de Chile y con ello, se concretó un anhelo que ambas partes tenían desde diciembre del año pasado.

“Es el jugador que queríamos, era el jugador que buscábamos”, fue la sentencia del gerente deportivo de los laicos, Manuel Mayo, y sus palabras fueron refrendadas por el jugador: “tenía muchas ganas de estar aquí”. ¿La razón? Ojeda (24 años) no había tenido la oportunidad de internacionalizar su carrera y gracias a su amistad con Emiliano Vecchio, sabía muy bien cómo era la liga chilena y que representaba el Romántico Viajero en nuestro país.

Y es por este vínculo que también conoce la historia del Superclásico chileno y no oculta su deseo de romper con la estadística que hoy favorece ampliamente a Colo Colo. “Me ha contado que hace mucho que la U no puede ganar el clásico. En lo personal me ha tocado jugar varios clásicos en mi país y he ganado y he perdido, pero todos saben que es un partido aparte y daré lo mejor de mi, para poder sacar esa maldición”. sentencia.

Luego confiesa que “necesitaba vivir esta experiencia. Este es un club muy grande y estoy muy contento de lo que voy a vivir acá”. Acto seguido le agradece a las y los hinchas bullangueros que le han dado la bienvenida a través de sus redes sociales y a esas personas les dijo lo siguiente: “vengo a sumar desde mi lugar y quiero dejarles en claro que vengo a dar todo de mi y no me guardaré nada”.

Sobre su forma de juego, Ojeda describe que “me gusta mucho la tenencia de la pelota, tengo un buen despliegue dentro de la cancha y me gusta correr” y es aquí donde se detiene para mencionar que le ha parecido Santiago y cuáles son sus metas generales en la escuadra universitaria. “Es una ciudad muy linda y mis expectativas en el club son las mejores, porque sé que es una institución muy grande. Por lo mismo, quier que este segundo semestre podamos sumar toda la cantidad de puntos posibles y luego deseo apuntar a un campeonato”.