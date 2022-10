En Brasil piden más minutos para Arturo Vidal en Flamengo: “Necesita ser más usado por Dorival Júnior”

El Flamengo no pudo celebrar este miércoles. El cuadro Rojinegro igualó sin goles contra Internacional de Porto Alegre en el marco de la 30° fecha del Brasileirao en el estadio Maracaná.

Arturo Vidal, quien fue el único chileno presente en la nómina de los locales tras la ausencia de Erick Pulgar por una lesión, comenzó este duelo desde el banco y tuvo la oportunidad de sumar minutos a partir de los 60′, cuando el técnico Dorival Júnior decidió enviarlo a cubrir la zona media de la cancha en reemplazo de Joao Gomes. A pesar de los pocos minutos disputados, logró despertar el interés de los medios locales.

Globoesporte lo calificó con una nota de 6,5 (con 10 como máximo), siendo una de las mejores de todo el equipo. “El centro del campo de Flamengo ha mejorado mucho con su gran calidad en los pases. Necesita ser más usado por Dorival Júnior”, escribió en el uno a uno del Mengao el citado medio.

Por su parte, Lance le entregó una nota 6 también resaltando el ingreso del volante nacional. “Otro que entró bien en Flamengo. Aumentó la precisión de sus pases e hizo bien la transición al ataque”, consignaron.

De todas formas, la sensación en el equipo rojinegro no fue de las mejores, porque con esta igualdad se mantuvieron fuera de los primeros cuatro lugares de la clasificación que entregan un cupo directo en la próxima edición de la Copa Libertadores. Ahora marchan quintos con 49 puntos y estarían clasificando a la Fase 2 del torneo sudamericano. A su vez, quedaron a 14 unidades del Palmeiras de Benjamín Kuscevic que juega este jueves, recibiendo al Coritiba.

Y en lo apretado del calendario, Flamengo deberá preparar sus próximos partidos. Este sábado tienen que visitar al Cuiabá y, tras ello, se deberán concentrar en el duelo del próximo miércoles 12 de octubre, pues enfrentarán la final de ida de la Copa de Brasil en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo contra Corinthians.

Dorival Júnior se fue conforme

Luego del encuentro contra Internacional el técnico de Flamengo, Dorival Júnior comentó que “estábamos jugando un partido de transición, compitiendo de igual a igual con el Inter, que lo hace muy bien. Nuestro equipo llega con la posesión del balón para atacar bien. Esto no sucedía hasta los primeros 20 minutos. Acertamos en el posicionamiento, evolucionamos con la posesión y mejoramos la definición en el último tercio. Enfrentamos a un equipo que marcó muy bien. Tenemos que reconocer. Fueron valientes, marcaron muy bien. En la segunda parte, hubo pocos momentos en los que el Inter nos atacó. Fue un espectáculo, esperábamos un resultado positivo. Me voy satisfecho con la forma en que jugó el equipo, pero me gustaría darle a la afición un resultado mucho mejor”.

También comentó las complicaciones defensivas que propuso Internacional. “No estábamos cómodos frente al arco contrario. El Inter no se expuso, más aún en la segunda etapa. Incluso hizo una línea de seis en el área”.

Por último, se refirió a la imagen que dejó este encuentro en la hinchada, pensando en el próximo partido contra Corinthians por la Copa de Brasil. “Se dio la impresión de que pueden confiar en el equipo, que está preparado, estructurado. No tengo ninguna duda de que jugaremos partidos difíciles, pero seguros. Que cerremos con broche de oro si nos lo merecemos. Creo firmemente en la madurez y la confianza. El resultado contra el Inter sería importante, sí, pero no puedo dejar de elogiar el espíritu y la valentía del equipo, que buscó hasta el último momento”.