En Brasil resaltan el trabajo de Vidal en la revancha de Flamengo contra Corinthians por la Copa Libertadores: “Le dio la dinámica esperada al medio”

Flamengo y Arturo Vidal volvieron a celebrar en la Copa Libertadores. El conjunto rojinegro volvió a imponerse este martes a Corinthians y obtuvo el primer boleto a las semifinales de la competencia.

Si bien el partido de revancha disputado en el estadio Maracaná, con más de 68 mil personas presentes, el conjunto rojinegro se las arregló para dominar las acciones del partido y golpeó en el inicio del segundo tiempo con la anotación de Pedro en los 52′.

Con esto, y sumado al 0-2 conseguido en la ida, Flamengo da un paso más para poder cumplir con su sueño y el de Vidal de levantar el trofeo. Su próximo rival en las semifinales será el ganador de la llave entre Vélez Sarsfield y Talleres que se enfrentan hoy en Córdoba. En la ida, el Fortín se impuso en casa por 3-2.

En este duelo, el Rey ingresó en el minuto 75, con el marcador a favor y con la ventaja de un hombre más sobre la cancha tras la expulsión de Bruno Méndez en los 68′. Pese a esto, los medios locales de igual forma destacaron su trabajo.

UOL, por ejemplo, escribió que “empezó bien, se las arregló muy bien de nuevo”, entregándole una puntuación de 7,5 de 10 posibles.

A su vez, Globoesporte expuso que Vidal “le dio la dinámica esperada al medio, pero entró con el Corinthians en baja rotación y el partido decidido”.

Por último, Lance señaló que “entró en la segunda mitad con ventaja en el marcador y un hombre más. Aun así, estuvo a punto de dar una asistencia a Gabi para marcar en el tiempo de descuento”.

Un paso que alimenta la ilusión de Vidal

Una vez concretada la clasificación a las semifinales, Arturo Vidal se refirió a este paso que acerca su sueño de levantar el trofeo continental.

“Las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. El equipo dio un paso gigante hoy, ante un gran equipo. Nos acercamos a mi sueño, al de Flamengo y al de la gente: ser campeón de la Copa Libertadores. Hay que seguir trabajando. Viene una semifinal muy dura y después si pasamos, ojalá que la copa sea nuestra”, señaló en diálogo con ESPN.

También comentó como ha sido su integración en el Camarín del Mengao. “Tengo una carrera larga, una que con mucho esfuerzo he logrado. He estado en los mejores equipos del mundo. Me han tocado camarines espectaculares y eso me ayuda mucho. Cada vez que cambio de equipo llegó con la misma personalidad. Los jugadores que están me respetan mucho y eso me ayuda mucho también”, indicó.

Por su parte, el técnico del equipo Dorival Junior, comentó tras el encuentro que “fue un partido donde logramos tener un equilibrio natural, un juego que estuvo hasta un poco nervioso, con una ansiedad natural de dos equipos. Uno buscaba el gol por necesidad y el otro estaba preocupado por marcar goles y también defender”.

“La primera parte fue un poco diferente y no tuvimos la posesión de balón que en otros momentos sucedió. En la segunda parte, nos pusimos más agresivos, con la posesión del balón, y nos acercamos, que es el punto fuerte del Flamengo”, añadió.

También llamó a la calma. “El equipo tiene que seguir creyendo, trabajando con seriedad y con los pies en la tierra, sabiendo que hemos pasado una etapa importante, pero aún no hemos llegado a nada. La semifinal será muy dura”.

“La afición está confiada porque ve lo que está haciendo el equipo y nosotros no podemos aflojar. Hay que trabajar todavía más, subir la intensidad”, cerró el DT.