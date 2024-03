En equipo con Fernando González y a días del Superclásico: Marcelo Díaz sorprende jugando golf en la previa del Chile Classic

La previa de la sexta versión del Astara Chile Classic sorprendió con la presencia de estrellas nacionales. El Pro Am del torneo de golf más importante del país, instancia donde golfistas profesionales arman equipo con celebridades, contó con deportistas como Marcelo Díaz, Fernando González y Claudio Borghi. La competencia que antecedió el evento válido por el Korn Ferry Tour, el circuito de segunda mayor importancia solo seguido por el PGA, mezcló jugadores profesionales con amateurs, entre los que se destacaron Carepato, el Bombardero de La Reina y el Bichi.

La presencia más sorprendente fue la del capitán de Universidad de Chile, quien recaló al Prince of Wales Country Club para vivir un relajo a solo días del Superclásico entre Colo Colo y la U.

“Estoy muy contento de que me hayan invitado, porque es un deporte que me encanta, un juego de cabeza, de concentración, sobre todo, y me sirve mucho para lo que yo hago”, señaló el volante a Las Últimas Noticas.

“También me saca de mi trabajo y lo veo como un hobby bastante positivo. Además, me tocó tener competencia el lunes y hoy (miércoles) es un día regenerativo, de relajo”, complementó.

Junto a González

Díaz hizo equipo junto a Mano de Piedra, quien ha practicado la disciplina desde joven y contradictoriamente es un acérrimo hincha del Cacique. “No sé quién ganó, pero yo llevo más tiempo que él. Aprendí a jugar hace como 30 años, pero no he sido constante, hace dos que estoy tratando de jugar más. Disfruto mucho, me ha dado grandes amigos, me sirve para distraerme, caminar”, indicó.

Ambos estuvieron junto a Sam Bennet, quien lideró el trío. El Pro Am se desarrolló a través de la categoría scramble. Es decir, contó con la presencia de los profesionales en los primeros nueve hoyos, mientras que los amateurs alternaron sus golpes entre sí, partiendo desde la mejor ubicación que alcanzaba uno de ellos.

“Las estrellas chilenas” posaron junto al estadounidense de 24 años en una fotografía que fue destacada por el Korn Ferry Tour: “Grupo Pro Am de Sam Bennett: Fernando González, uno de los dos medallistas de oro olímpicos chilenos y tres veces medallista olímpico. Marcelo Díaz, jugador de fútbol de la Selección Nacional Masculina de Chile y jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2014″, indicaron.

Díaz y González tienen una particular relación que han desarrollado durante los años. ¿El factor común? Roger Federer. El volante tuvo un gran paso por el Basilea, consolidándose como una las piezas más importantes del equipo, disputando Champions League y obteniendo un tricampeonato. Su desempeño lo hizo ganar un gran cariño entre la hinchada. Entre sus admiradores está el ilustre nombre del suizo.

El fanatismo de Su Majestad llegó a tal punto que, según relata González, cada vez que se topaban, el exnúmero uno del mundo se acordaba del mediocampista: “En los camarines me decía ‘Marcelo Díaz, Marcelo Díaz no sé dónde. Te digo esta cuestión unos 15 años atrás”, señaló, en conversación con Kike Morandé en su canal de Youtube.

Por otra parte, recordó un día en el que coincidió jugando golf con el futbolista: “Me encontré con Marcelo Díaz jugando golf. Le conté de esto, nos sacamos una selfie y se la mandamos a Roger. Me la respondió días después: ‘Oh, buena, Marcelo Díaz’”, indicó.