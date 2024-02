Entre las ocho mejores del Mundial: Kristel Köbrich cierra su participación en los 1.500 metros y ahora va por los 800 en Doha

Kristel Köbrich cerró su participación en la primera de las dos pruebas que disputará en el Mundial de Natación en Doha. La chilena se instaló en la final tras un heat asombroso y este martes compitió ante las otras siete mejores marcas del evento.

Lamentablemente para sus pretensiones, la chilena no pudo marcar diferencias frente a sus rivales y tuvo que conformarse con el último puesto de la final. Lugar que no era el esperado, pero que de todas formas evidencia la vigencia de la nadadora en el plano internacional a sus 38 años. De hecho, un dato no menor es la comparativa etaria frente a sus rivales en la final. No solo era la única sobre los 30 años, sino que la que más cerca que le seguía en edad tenía apenas 25. El resto de las competidoras oscilaban entre los 16 y 24 años.

Para la Cobra su tiempo en la final fue de 16 minutos, 18 segundos y 90 centésimas, quedando a casi 32 segundos de la nueva campeona mundial en los 1.500 metros: la italiana Simona Quadarella. La plata se la llevó la china Binjie Li y el bronce la alemana Isabel Gose, ambas de 21 años.

Köbrich de esta manera da otro paso más en su búsqueda de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que si bien no logró los 16′09″09 que le permiten ingresar directamente a la cita de los anillos, participar en eventos planetarios está dentro de los requisitos para ser considerada dentro de cupos de Universalidad.

Esto último, sumando a la Marca B (consideración olímpica) que logró en TYR Pro Series Swim de Westmont en 2023, prácticamente aseguran su presencia en la capital francesa, lo que de paso sería su sexta participación en unos Juegos Olímpicos, algo inédito para el deporte chileno e incluso inalcanzable para algunas de las grandes estrellas de la historia: Michael Phelps estuvo en cinco. Jenny Thompson, Usain Bolt y Roger Federer en cuatro. Larisa Latynina, la mujer con más medallas de la historia, solo en tres.

Y aunque sus miras olímpicas están en los 1.500 metros (donde consiguió la plata en Santiago 2023), todavía tiene otro desafío en Medio Oriente. Se trata de la prueba de los 800 metros, la que comienza el 16 de febrero en Doha. Ahí habrá una nueva oportunidad de seguir haciendo historia en la natación internacional. Lo que sí es seguro es que mejoró su actuación del Mundial de Japón, disputado el año pasado, ya que ahí quedó décima en los 1.500 metros. Mientras que en la prueba que disputará este viernes fue 19ª.

Saldrá en el heat dos junto a Merve Tuncel (Turquía), Alisee Pisane (Bélgica), Kayla Han (Estados Unidos), Ajna Kesely (Hungría), Isable Gose (Alemania), Anastasiia Kirpichnikova (Francia), Kiah Melverton (Australia), Ichika Kajimoto (Japón) y Yonghui Ma (China).