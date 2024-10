“Entrenas un día y bajas un kilo y medio”: cómo es jugar en Barranquilla, el infierno en que Colombia recibirá a Chile

Decir que Chile está en las puertas del infierno puede interpretarse de varias formas. Basta mirar la tabla de posiciones para advertir esa realidad. La Roja cierra la tabla de posiciones en las Eliminatorias. La victoria de Perú sobre Uruguay terminó enterrándola.

La frase también puede utilizarse para aludir al ambiente que encontrará la Selección en Barranquilla. Primero, en lo futbolístico, considerando que la escuadra de Néstor Lorenzo escolta a Argentina en la tabla de las Eliminatorias. Y, luego, en lo ambiental, considerando que a ciudad suele ser la elegida por Colombia para hacer pesar la localía con dos aliados clave: la temperatura y la humedad. Se estima, por ejemplo, que este martes, a la hora del duelo, el termómetro bordeará los 31º C, con una humedad superior al 80 por ciento. Incluso se prevén precipitaciones.

Combinación explosiva

La combinación es explosiva para las escuadras que suelen visitar la localidad. En 2021, cuando Chile bregaba por un cupo en el Mundial de Qatar, que se jugaría al año siguiente, Waldo Ponce describió gráficamente qué significaba pasar por la ciudad ribereña del río Magdalena y capital del departamento Atlántico. “En todas partes, en los primeros quince minutos te quieren entrar y pasarte por arriba. Los factores climáticos son para los dos. La mayoría de los jugadores colombianos no juegan ahí. Tienen que acomodarse a la humedad. No va a ser fácil. Chile necesita rescatar puntos ahí. Estuve en algún momento en Barranquilla. Entrenas un día y bajas un kilo y medio”, decía el exjugador de Universidad de Chile a El Deportivo. El escenario, las condiciones y la necesidad eran exactamente las mismas que este martes.

¿Qué se debe hacer? Ponce establecía algunos principios. “Siempre hay un cuerpo técnico o un cuerpo médico, que te dice las cosas que hay que cumplir. Ahora, a nivel futbolístico, hay que cuidar la pelota, tratar de no perderla tan rápido, de juntarse con los compañeros. O el manejo que pueda tener el arquero, para tomar aire, respirar. Es como en la altura. No quiero decir que se trate de hacer tiempo, porque Chile ya no lo ocupa y no se estila, pero hay que tomar resguardos y en la parte física y médica de la Selección deben estar bien claros en lo que deben hacer los muchachos”, sostenía.

Diego Valdés, ante Colombia (Foto: Pedro Rodríguez)

En esa jornada, los cafetaleros se impusieron por 3-1. Un doblete de Miguel Borja y una anotación de Luis Díaz le dieron la ventaja a la escuadra que dirigía Reinaldo Rueda. En la banca chilena se ubicaba Martín Lasarte. Para la Roja marcó Jean Meneses, en los 56′. De los jugadores, Paulo Díaz, Erick Pulgar, Guillermo Maripán y Diego Valdés pueden transmitirles a sus compañeros lo complejo de la experiencia.

Invicto colombiano

Chile necesita un triunfo. La realidad, en cambio, pega de frente: nunca en la historia ha podido vencer a Colombia en Barranquilla, jugando por las Eliminatorias. Colombia se ha impuesto en tres ocasiones. Las otras tres, terminaron en empates. El recuento lo abrió la caída por 2-0 del 7 de agosto de 1965, con goles de Antonio Rada. En 1996, una tripleta de Faustino Asprilla y un tanto solitario de Jorge Bermúdez fueron las conversiones locales de un 4-1 que el descuento de Iván Zamorano, mediante un lanzamiento penal, consiguió hacer más decoroso.

En octubre de 2005 volvieron a enfrentarse, con un 1-1. Luis Gabriel Rey marcó para el dueño de casa. Ricardo Rojas marcó la igualdad. En el mismo mes de 2013, volvieron a verse las caras, ahora con Brasil 2014 como objetivo. Fue el partido más vibrante: terminó 3-3, con goles de Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García (2) para el local. Arturo Vidal y Alexis Sánchez (2) aportaron las anotaciones de la Roja.

En noviembre de 2016, el marcador terminó igualado en blanco. El último antecedente es el ya citado de 2021.