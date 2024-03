Entrevista a Fernando González: “Garin va a volver porque tiene calidad, tiene buena mentalidad”

Fernando González (Santiago, 29 de julio de 1980) se alista para una exhibición denominada “La Gran Revancha” contra su gran amigo Nicolás Massú, el próximo 5 de abril en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal (entradas por topticket.cl). El partido se da en medio de un momento prolífico en cuanto a proyectos para ambos. De hecho, el Bombardero viajará a Panamá en los próximos días. “Voy el martes por una semana, vamos a ir a hacer una academia con Alto Tenis. Vamos a hacer escuela toda la Semana Santa en Buenaventura. Surgió la opción de hacerlo ahí y estamos explorando más opciones. Empezamos en octubre del año pasado y abrimos una academia en Valle Escondido también”, cuenta.

¿Cómo llega a esta exhibición?

He estado entrenando. Obviamente hay que mirar el carnet. Uno no puede entrenar las seis horas, cuatro horas. Aparte es un partido súper importante, llegar sano. El Nico se lesionó y ya está recuperado. El tenis siempre está, pero el físico es lo más complicado. Entonces hay que ir trabajando poquito a poquito y dosificarse bien para poder dar todo el día del partido.

También se cumplen 20 años del hito de Atenas. ¿Cómo lo ve con el paso del tiempo?

Chuta, pasa el tiempo rápido. Casi la mitad de mi vida. Este año cumplo 44, así que lo recuerdo con un gran cariño, orgullo, y de verdad siempre se agradecen las muestras de cariño de la gente.

¿Y ha cambiado su mirada?

Es que he cambiado la mirada completa de mi vida, creo yo. Uno va viendo las cosas desde otra perspectiva. Ahora uno que es padre, está instalado en un lugar. Antes no estaba instalado en ningún lugar, andaba jugando, viviendo para tu profesión y ahora obviamente uno puede darse el tiempo para hacer otras cosas. Ahora que soy papá también es mucho más exigente el tema de ser padre. Entonces es la pega más dura, pero también es la más satisfactoria.

¿Les ha hablado de sus hijos de las medallas y de sus logros?

Mi hija y mi hijo asocian el tenis al papá y el hockey a la mamá. Como que lo asocian, pero no tienen ni idea que hice una carrera, cómo fue. Pero está bien, creo que ellos están aprendiendo. Empezaron a jugar tenis ya en mi escuela hace algún tiempo, así que lo pasan bien, les gusta y también eso es mucho más importante a que sepan lo que hice en mi carrera, que es lo que hacía.

Entonces se adelantó el hockey al tenis...

Se adelantó el tenis, ya estoy aquí en el club metido. Entonces, se adelantó, así que contento con que estén practicando.

¿En qué quedó el plan de irse a Miami?

Estábamos analizando, pero está en stand-by porque vimos un par de cosas y estamos cómodos ahora acá. También tenemos la flexibilidad de movernos por el clima; los inviernos acá son difíciles, sobre todo para los niños. Entonces, también es un tema no menor. A mí me gusta que sean muy activos, ojalá al aire libre, eso de repente cuesta un poco acá, pero estamos analizando. No nos cerramos a nada. Es importante también que conozcan otros países, otras culturas, pero en el corto-corto plazo, parece que no.

¿Qué le pareció el sorteo de Copa Davis?

No tengo claridad en el calendario que hay en septiembre. A lo mejor les va a venir bien después que se queden allá. No tengo idea cuántas semanas hay previo a la gira de Asia. Pero claro, yo creo que por el tema geográfico era el más complicado, pero también Chile puede sacar una pequeña ventaja con respecto a los países europeos que están menos acostumbrados a tener el jet lag. Quizás el jet lag es más fuerte para los chilenos, pero están más acostumbrados. Es un punto muy pequeño a considerar, pero sí, estar en el Grupo Mundial es difícil. Uno no puede pretender enfrentar a países fáciles. Chile tiene equipo y a cuatro jugadores de primerísimo nivel, que juegan bien en todas las superficies en singles y dobles. Entonces, creo que es una gran oportunidad para nuestro país.

¿Qué le ha parecido el inicio de año de los tenistas chilenos?

En el caso de Tabilo fue ideal ganar su primer título a principio de año. Te da una tranquilidad en cuanto a lo que tengas que defender y estás entrando directo a todos los torneos, porque el calendario ahora es lo que él quiere, no es donde puede. En cuanto a Garin, claramente no está pasando un gran momento, pero es el gran filtro del tenis. O sea, si fuera solo tenístico, habría más jugadores en los lugares más altos, pero es un jugador que tiene un gran tenis, compite muy bien cuando está bien. Para mí va a volver. No te puedo decir un número, porque mientras más sé de tenis, menos puedo predecir. No ha tenido los resultados que esperaba, Pero es un jugador que va a volver porque tiene calidad, tiene buena mentalidad, físicamente muy potente, y ha estado ahí. Lo respetan.

¿Y Jarry?

En cuanto a Jarry, siempre es difícil adaptarse en el año siguiente porque vas a ser el rival a vencer. Todos te conocen, están los mejores jugadores y los mejores entrenadores del mundo mirando cómo ganarte. Y algo no menor, uno pasa a ser la atracción del torneo, tiene más compromiso, y es toda una acumulación de cosas que no te voy a decir que son buenas; tampoco son malas. Es lo que es, nomás. Igual toma un tiempo, hay un periodo de adaptación, pero eso no quita que en cualquier momento va a empezar a tener los resultados. De hecho, hizo final de Buenos Aires, aquí en Santiago perdió en cuartos, pero creo que se le va a empezar a dar porque es un jugador que está muy enfocado y sabe qué hacer. Y en el caso de Barrios, ha llegado a los mejores puestos de su carrera y todavía puede seguir subiendo. Son jugadores jóvenes con hambre y eso paga al final.

¿Qué le parece la dupla de Garin y Gonzalo Lama?

Gonzalo también tuvo una carrera de altos y bajos, por otras razones, pero creo que en ese sentido le puede aportar muchísimo. Se conocen mucho desde chicos. Gonzalo comenzó su primera gran experiencia como entrenador, pero todo comienza en algún momento y aparte Gonzalo tuvo buenos entrenadores y yo creo que para ser buen técnico hay que tener buenos profesores. Sabe lo que es estar abajo y arriba, quizás no tan arriba como Christian, pero está aprendiendo mucho.

¿Por qué hay un vacío tan grande de jugadores entre los cuatro mejores de Chile y el resto?

Yo creo que hay una falta importante de competencia, de desarrollo. No estoy culpando a nadie, sino que se puede hacer una analogía antigua en la que todos vivíamos en casa, había menos tráfico. En muchos hogares de Chile, a lo mejor, trabajaba el puro papá y la mamá tenía más flexibilidad para llevarlos a los niños a los trabajos. La jornada escolar era más corta. Hoy día hay muchos factores adicionales que son competencia para el tenis. Por un lado, tienes que los torneos se hacen ahora los fines de semana en la tarde, entonces para las familias que no son del tenis, pasa a ser un tema muy complicado cumplir con esos compromisos. Creo que lo más importante para poder tener un desarrollo en el tenis es tener una buena competencia, con objetivos claros a los niños entrenando para tal y tal torneo. Eso se ha perdido, cada vez hay menos interés por practicar el tenis. Hay más cines, más smartphones y muchos factores que juegan en contra no solo en Chile, sino que en el mundo. Y acá además tenemos el tema geográfico y todo pasa en Santiago.

¿Cómo se podría dar vuelta esta situación?

Yo creo que es un tema país. El deporte está siendo mucho más importante de lo que era antes, lo cual se agradece, pero nos falta un montón todavía. En el tenis pasa que a los niños que tenían que ir a torneo en la semana, en el colegio no los dejaban faltar, por lo cual tienen que tomar otra opción de colegio. No está bien visto el deporte para algunos sistemas más tradicionales, pero ha mejorado. Se ha flexibilizado mucho más. Para mí el deporte es sumamente importante porque fue la formación de mi persona. Creo que hay un tema importante en masificar y darle la importancia que merece socialmente. Porque siempre como que no se valora tanto al deportista hasta que tiene resultados. Creo que hay que valorarlo por el esfuerzo y por la formación que está teniendo para ser mejor profesional.

¿Qué le parece la lucha por el número uno?

Yo tengo una debilidad por Sinner desde que lo vi jugar. No sé si es mejor que Alcaraz, pero es algo de gusto. Cómo empezó el año, cómo ya se sacó el peso con su primer Grand Slam, a una edad temprana... Es una rivalidad muy entretenida, porque claramente a Djokovic no le quedan 10 años. Entonces, la próxima gran rivalidad es Sinner con Alcaraz, porque Medvedev, Zverev o Tsitsipas ya son mayores y no es lo mismo, pero claramente el foco va a estar puesto en Alcaraz y Sinner completamente.

¿Ve a Sinner como número uno?

Sí. No sé cuándo, pero tiene los tiros, tiene la mentalidad. Quizás físicamente le falta un poco más mejorar para poder mantenerse más en el tiempo. Es un jugador muy joven, muy ordenado y muy enfocado en poder ser lo que es y en lo que él quiere.

Y Rafa al parecer vive sus últimos momentos en el circuito...

Pucha, ojalá que no, pero todo tiene su final. El cuerpo te va pasando la cuenta, el kilometraje, también, que no es menor en Rafa, que ha hecho una tremenda carrera. Es uno de los mejores jugadores de la historia, la mejor mentalidad del deporte en la historia. Yo nunca vi nada igual a la hora de competir. Hay que disfrutarlo dentro de lo que le quede. Ojalá pueda disfrutar el tiempo que le quede y pueda retirarse como merece.