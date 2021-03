Erick Pulgar se queda sin entrenador en la Fiorentina

Sólo cuatro meses duró la segunda experiencia de Cesare Prandelli en la banca de la Fiorentina. Después de 23 partidos el entrenador dijo adiós en una extensa carta publicada en el sitio oficial de la squadra viola.

“Es la segunda vez que dejo a la Fiorentina. La primera fue decisión de otros, esta vez es mía. En la vida de cada uno se suman venenos que, a veces, te pasan factura de repente. Empecé esta experiencia con alegría y amor, y es justo el amor que siento por esta ciudad y por los bonitos recuerdos que compartimos, que quizás fui ciego delante de las primeras señales de que algo no iba dentro de mí”, explicó el ahora ex DT de la Fiore.

En la misma misiva, Prandellí fue más allá y agradeció a las autoridades del club por la oportunidad de volver a la Toscana, aunque reconoció su profunda tristeza por dejar la institución.

“En estos meses, una sombra creció dentro de mí, cambió mi manera de ver las cosas. Quería dar el 100%, pero en cuanto vi que no era posible, di un paso atrás. Agradezco a Rocco Commisso, su maravillosa familia, Joe Barone, Daniele Pradé, siempre al lado mío y del equipo, pero sobre todo le doy las gracias a Florencia, sé que me entenderá. Soy consciente de que mi carrera como entrenador se puede acabar aquí, pero no me reprocho nada. Este mundo, quizás, ya no es bueno para mí, ya no me reconozco en él”, aseguró el oriundo de Orzinuovi, en la provincia de Brescia.

Pobres números

Pese a la profunda amargura de Prandelli, los números de su segunda aparición en la “Fiore” dejan de manifiesto su fracaso. El adiestrador asumió el equipo el 22 de noviembre del año pasado. Después de 23 partidos, sólo logró seis triunfos, seis empates y 11 derrotas; con un rendimiento de un 34%.

En el caso del chileno Pulgar, el antofagastino fue titular solamente en 12 ocasiones con Prandelli, lejos de su condición de inamovible que tenía en la temporada anterior.

En vista de la premura, el equipo volverá a ser entrenada por Beppe Iachini, técnico sustituido al principio de la temporada justo por el ahora ex entrenador de viola.