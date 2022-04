Santiago Escobar vislumbra la salida de la U: “Dependemos del pensamiento de los dirigentes”

Universidad de Chile necesitaba los tres puntos como fuera. Pero, otra vez, no pudo lograrlos. Pese a que mostró ganas en la cancha, esta escuadra laica sigue careciendo de fútbol y de claridad. Y lo paga en el arco rival.

Las miradas se posan sobre el técnico Santiago Escobar. La U no solo no gana. Tampoco convence. Y la continuidad del entrenador vuelve a ser materia de comentario. El estratega no la elude. “Llegué al camerino y ayudé a los jugadores y no he conversado con ningún dirigente hasta el momento”, quiere aclarar en principio.

Luego intenta dar alguna señal de normalidad. “Yo ya estoy pensando en Audax Italiano y mañana (hoy) ire a trabajar, como lo hacemos en cada uno de los compromisos. O sea, haremos trabajos diferenciado con el plantel y luego vendrá el descanso del día lunes”, enfatiza.

Sin embargo, finalmente, supedita la decisión a lo que determine la testera de Azul Azul. “Lo que tengo en mi mente es eso y entiendo las críticas y todo lo que se menciona, pero sé que es parte de dirigir a la U. Me ilusiono con seguir al lado de ellos (los jugadores) y no abandonar el barco en estos momentos, mas siempre estamos dependiendo del pensamiento de los dirigentes y de las decisiones que ellos tomen”.

Luego busca abordar el choque ante los árabes. “Fue un partido de mucha friccion, de mucha disputa. Las defensas les ganaron a los ataques y esa misma ansiedad que tenemos de ganar los partidos, nos hizo perder presición. Nos falta la victoria que nos de la tranquilidad, para no estar tan ansiosos a la hora de definir”, analiza el adiestrador colombiano.

“Ha sido difícil encontrar la victoria, pero he visto mejoría en el equipo. Pero hoy también tiene que ver el rival, un contrincante de mucha experiencia, y nosotros pusimos en la cancha a cinco jugadores jóvenes desde el principio”, intenta explicar.

Escobar evita analizar eventuales errores en la conformación del plantel, otro de los aspectos que se le ha imputado a la dirigencia y al cuerpo técnico laicos. “Ese análisis se hará en la fecha 15. Hoy no se puede. Para la segunda parte haremos esas preguntas y ahora con este grupo, insistiremos hasta el final”, plantea.

Eso sí, se atribuye la decisión de aumentar la presencia de jugadores formados en el club, descartando de plano que se trate de una imposición directiva. “El día que alguien me quiera imponer un jugador, me voy de acá”,es su firme respuesta.

La decepción por la igualdad también alcanza a los jugadores azules. “Nos vamos tristes por empatar, porque necesitábamos los tres puntos, necesitábamos ganar”, fue la primera reacción de Israel Poblete.

El volante azul, uno de los pocos que escapó a la mediocridad generalizada, repara en la falta de efectividad ofensiva. “Nos falta hacer el gol. Mantuvimos el cero, que fue importante, pero hay que seguir trabajando para quedarnos con la victoria”, analiza.

Poblete también aborda la falta de triunfos, que ya suma seis jornadas. “No sé si llamarlo presión, pero estando en la U hay que ganar los tres puntos siempre”, sostiene.

En Palestino. en tanto, la evaluación es algo distinta .El defensor Franco Pardo valora la unidad que la escuadra de Gustavo Costas se lleva desde Santa Laura. “Hicimos un buen partido y vamos en crecimiento. Fuimos superiores en gran parte del partido, pero no pudimos ganar”, asevera el zaguero de los tricolores. Y concluye que parte del plan que habían diseñado tenía que ver con aprovechar el actual momento de los universitarios. “Teníamos que presionarlos y no dejarlos crecer. Y así fue. Pero no pudimos quedarnos con el partido”, lamenta.