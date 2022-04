Un empate con sabor a nada ante Palestino: la fatiga de la U tiene a Escobar en la cornisa

La Universidad de Chile no puede. Está con la necesidad de ganar, pero no lo logra. En rigor, no hace méritos para conseguirlo. El cruce con el Palestino de Gustavo Costas era fundamental para la permanencia de Santiago Escobar, quien todavía no ha conducido una campaña correcta, cuando se cumplió un tercio de campeonato. El empate sin goles con los árabes deja al colombiano en una situación más que incómoda. Con su puesto en entredicho.

Antes del compromiso, se realizó un sentido homenaje a la figura de Leonel Sánchez, aprovechando que se trataba del primer partido como local de la U tras el sensible fallecimiento del máximo ídolo del cuadro estudiantil. Parte de su familia estuvo en la cancha antes del arranque y la 11 que inmortalizó se fue al cielo con globos azules y rojos. Por segunda fecha seguida, la U jugó de negro.

Como recurrentemente está sucediendo hace años, la U debió rendir un nuevo examen. Lo hizo esta vez con una alta presencia de canteranos. Mientras se reclama por una mayor participación de jóvenes del club, apelando a una renovación de caras y a un sentido de pertenencia en épocas de crisis, el DT colombiano alineó a cinco Sub 21: Simón Contreras, Bastián Tapia, Marcelo Morales, Darío Osorio y Lucas Assadi. Los últimos dos habían hecho méritos para ganarse un puesto.

La sorpresa fue el ingreso del Pitu como lateral derecho, un puesto que no le es natural pero que lo usó en este mismo torneo. Durante el primer tiempo, lo pasó mal con los ataques de Jonathan Benítez, que se le cargó por esa franja. Los árabes buscaban meterse por ese sector, sumando a Vicente Fernández.

Para los árabes tampoco se trataba de un duelo más. Después de un arranque prometedor, el elenco de Costas se ha ido cayendo pese a tener un buen plantel. En los 11′, abrieron la cuenta con un cabezazo de Bryan Carrasco. Sin embargo, el tanto fue anulado tras el chequeo en el VAR, debido a una posición de adelanto en el arranque de la jugada. Sin ser extremadamente superior a la U, Palestino logró generar las opciones de gol más claras del lapso inicial. Por contraparte, el local tenía a Ronnie Fernández sin compañía, luchando con los centrales rivales. En los 20′, un cabezazo del ex Wanderers se fue desviado por poco.

Los azules requerían de una intensidad mayor en el último cuarto de cancha. En su labor de generador, Jeisson Vargas no tuvo su mejor jornada, con imprecisiones. Tampoco lograba aprovechar las ocasiones que tenía. En los 55′, tuvo un tiro libre que elevó notoriamente. Hacia el segundo tiempo, La U lograba inclinar la cancha pero sin la puntada final.

El equipo de Sachi Escobar necesitaba un segundo tiempo con intensidad y precisión, pero sus propios hinchas perjudicaban al equipo. ¿Por qué? Por el constante e irritante uso del láser. Dos veces se debió interrumpir el partido por culpa de los “fanáticos” que apuntaban desde la galería a jugadores con aquel artefacto. A la larga, eso le quitaba ritmo a un partido que la U necesitaba ganar a toda costa.

El partido entró en un total voluntarismo, lo que reemplazo a un plan de juego pulcro. Algún intento individual, una patriada o un centro por si resulta. Por ambos lados. La U. de Chile iba hacia adelante apelando a lo actitudinal, más no a lo futbolístico. Y Palestino bajó respecto al primer lapso. Con Luis Jiménez como el más adelantado, a los cisterninos les faltaba mayor presencia en el área de Galíndez, una que recién asomó sobre el cierre. Tuvieron un par de chances que desperdiciaron en los descuentos.

Un 0-0 amargo, que no le deja nada a ninguno. Y la U sigue inmerso en una espiral de malos resultados, que no le permite ahuyentar el aroma a crisis que ha nublado sus huestes.

Poco

Después de 10 partidos, el registro de Santiago Escobar al mando de Universidad de Chile, en Primera División, es escuálido. Son 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y cinco derrotas. Esto arroja un 36,7% de rendimiento, una cifra que, bajo toda circunstancia, está lejos de las expectativas.

El antecedente más próximo es el arranque del torneo 2021, con Rafael Dudamel al mando. Pese a que la estancia del venezolano se acabó abruptamente, exhibe un mejor inicio de campeonato que su colega colombiano. El año pasado, la U tuvo cuatro victorias, tres empates y tres derrotas en sus primeros 10 partidos. Eso sí, el último fue con Esteban Valencia, porque Dudamel ya había salido. Un 50% de rendimiento (15 puntos de 30 posibles).

Ficha del partido

U. de Chile 0: H. Galíndez; S. Contreras (70′, D. Navarrete), B. Tapia, I. Tapia, M. Morales (66′, J. Castro); I. Poblete, F. Seymour, L. Assadi (64′, J. Fernandes); J. Vargas; D. Osorio (71′, P. Aránguiz) y R. Fernández. DT: S. Escobar.

Palestino 0: D. Sappa; J. Bizama, F. Pardo, C. Suárez; B. Véjar, A. Farías, M. Dávila (83′, N. Meza), V. Fernández; B. Carrasco (62′, R. Gómez), J. Benítez (74′, A. Vilches); y L. Jiménez (83′, C. Villanueva). DT: G. Costas.

Goles: No hubo.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Contreras, Seymour, Poblete (U); Farías, Jiménez, Dávila, Fernández (P).

Estadio Santa Laura. Asistieron 12.674 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.