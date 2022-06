Estadios, calles, centros Elige Vivir Sano y hasta un mall: las sedes de Santiago 2023

A 500 días de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el megaevento ya tiene la mayoría de sus recintos confirmados. Hace algunas semanas, El Deportivo adelantó los principales cambios, como el traslado del rugby desde San Carlos de Apoquindo al Municipal de La Pintana; del atletismo desde el Mario Recordón al coliseo central del Estadio Nacional, el cambio del remo desde Curauma a San Pedro de la Paz y el surf desde Reñaca a Pichilemu, cambios que la semana pasada fueron ratificados por Neven Ilic, presidente de Panam Sports, adelantándose oficialmente al gobierno.

La movida del timonel no pasó desapercibida, toda vez que la ministra Alexandra Benado, que además es presidenta de la Corporación Santiago 2023, no participó en las actividades de la Comisión de Coordinación (Cocon) ni tampoco hubo nadie del Mindep en el punto de prensa ofrecido ese día, donde sí estuvieron Gianna Cunazza, Miguel Ángel Mujica e Ilic. El gobierno, por su parte, prepara los anuncios para el 14 de junio y no para hoy, ya que el Presidente de la República se encuentra en una gira por Norteamérica. Aun así, tampoco es segura la presencia del mandatario en el acto de la próxima semana.

La mayoría de los recintos ya están definidos y de acuerdo a diversas fuentes consultadas, solo resta ratificar algunas sedes de los Panamericanos y Parapanamericanos. Así, como ya es sabido, el coliseo central del Estadio Nacional albergará al atletismo y al para atletismo. Mientras que el Centro de Entrenamiento de Deportes Acuáticos recibirá a la natación, clavados y la natación artística.

Como su nombre bien lo dice, el Centro del Tenis y Deportes de raquetas recibirá al tenis, tenis en silla de ruedas, ráquetbol y squash, mientras que el Polideportivo recibirá al básquetbol convencional y en silla de ruedas. Asimismo, el esgrima, el goalball y el fútbol para ciegos se disputarán en el Centro de Entrenamiento Paralímpico; la gimnasia artística irá al Centro de Deportes Colectivos y la Explanada de Deportes Urbanos acogerá al skateboard y al ciclismo BMX Freestyle.

El Centro de Entrenamiento de Deportes de Contacto será sede del karate, judo, para judo, taekwondo y para taekwondo. En tanto, el hockey césped se disputará en el centro homónimo y el patinódromo recibirá al patinaje de velocidad.

Recintos no convencionales

Una de las grandes novedades será el Centro Elige Vivir Sano de La Reina, donde se desarrollará la competencia del boxeo y la lucha. El Parque Peñalolén tendrá al tiro con arco y para tiro con arco como protagonistas, al igual que el ciclismo BMX Racing, mientras que el velódromo del recinto albergará al ciclismo de pista, el para ciclismo y el patinaje artístico.

En la misma comuna, el gimnasio Chimkowe tendrá en sus dependencias al levantamiento de pesas, mientras que el CEO 1 y 2 contará con el bádminton, para bádminton y tenis de mesa. El bowling, luego de una intensa búsqueda, terminará realizándose en el Happyland del Mall Plaza Vespucio.

Además del Parque Estadio Nacional, el Parque Metropolitano recibirá el mountainbike, mientras que el Country Club de La Reina será el escenario del golf. En Las Condes, por su parte, el pentatlón moderno se llevará a cabo en la Escuela Militar y la Pelota Vasca en el Estadio Español.

El Parque Bicentenario de Cerrillos, donde está enclavada la Villa Panamericana, será sede del béisbol y sóftbol, además del vóleibol y vóleibol playa y la escalada. Por otra parte, el polígono de Lo Aguirre contará con el tiro y la laguna Los Morros de San Bernardo tendrá al esquí náutico y la natación de aguas abiertas.

Finalmente, las pruebas pedestres, como la marcha y el maratón, además del ciclismo de ruta, se llevarán a cabo en las calles de la capital.

Fuera de Santiago, además del mencionado remo y el canotaje de velocidad y sprint, que van a San Pedro de la Paz, el waterpolo se disputará en la Escuela Naval, la vela en el Club La Cofradía de Algarrobo; la prueba completa, el salto y adiestramiento se realizarán en la Escuela de Equitación San Isidro en Quillota. Además, el fútbol masculino estará en Sausalito y el femenino en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Por último Viña del Mar albergará al triatlón, el Río Aconcagua será escenario del canotaje slalom y el polideportivo de la Ciudad Jardín será el epicentro del balonmano.