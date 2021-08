Esteban Valencia pide calma pese al alza de la U: “No nos tiene que nublar”

Universidad de Chile sigue en alza y hoy lo demostró goleando a O’Higgins en Rancagua. De la mano de Esteban Valencia los azules vencieron a los celestes por 1-3 y alcanzaron el liderato momentáneo del Torneo Nacional. Tras el encuentro, el DT analizó el triunfo y el buen presente del equipo.

“Siento que hemos encontrado una respuesta muy buena en estos últimos dos partidos. El equipo tuvo pasajes muy positivos y buenos, otros no tanto. El rival también buscó situaciones... Estoy satisfecho, la respuesta y el esfuerzo el equipo lo sigue manteniendo, eso ayuda a ser competitivo. Ahora miramos la tabla desde arriba, hay que estar tranquilos porque es el fruto del esfuerzo”, manifestó Valencia en conferencia de prensa.

Eso sí, no se confía pese al buen desempeño de sus dirigidos: “Lo más importante es siempre tener los pies bien puestos en el piso, porque esto no es casualidad. El equipo ha hecho mérito en cada partido y siento que lo que hemos buscado siempre es que el equipo nos vaya entregando respuestas. Esta situación no nos tiene que nublar. La semana post clásico ha sido positiva. Se puede pensar que viene cierto relajo pero no ha sido el caso, el equipo está comprometido”, dijo.