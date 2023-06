Federación Chilena de Deportes Acuáticos entrega su versión tras denuncia de Mahina Valdivia

La Federación Chilena de Deportes Acuáticos rompe el silencio. A una semana de la denuncia realizada por Mahina Valdivia en diálogo con El Deportivo, el ente se refiere al despido de Juan Carlos Tenorio. La nadadora calificó aquella situación como algo “impresentable” y en conversación con este medio enumeró una serie de situaciones que le han impedido realizar un entrenamiento normal.

Desde la FECHIDA señalan que: “El Sr. Tenorio Velásquez ejerció como Coordinador y Entrenador Nacional de Aguas Abiertas en la Federación Chilena de Deportes Acuáticos en calidad de prestador de servicios profesionales a honorarios, debido a que sus ingresos eran financiados con recursos públicos que tienen origen directamente en el IND”.

“Lo anterior fue hasta enero de 2023, en la que todos aquellos técnicos y profesionales que recibían sus ingresos por medio del programa de recursos públicos ya indicado debieron celebrar contratos con la Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile (ADO Chile), dado que FECHIDA estaba impedida de recibir fondos fiscales”, agregan.

En su relato, Valdivia aseguraba que la presidenta de la Federación había amenazado con despedir al profesional en reiteradas oportunidades. “Él no hacía acciones en contra de nadadores y asociaciones. Esto a ella no le gustaba porque esta persona es bastante corrupta. Se viene haciendo un trabajo muy grande con la natación de aguas abiertas y en la natación clásica con nadadores de fondo y esto le incomodó mucho al profesor Rodrigo Bañados y al coordinador Ricardo Peñailillo, que son parte de su esquema de trabajo”, decía.

En su comunicado, la Federación de Deportes Acuáticos justifica la decisión de desvincular a Tenorio “con el objeto de dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 22 del Ministerio del Deporte″. Allí aseguran que se hizo una evaluación psicolaboral por parte de ADO Chile que tuvo como resultado que el entrenador “no es recomendado para el cargo”. Apuntan que al tener un resultado vinculante, la FECHIDA queda imposibilitada de contratarlo. “En caso contrario, estaríamos infringiendo el Decreto Supremo N° 22 y la ley 21.197″, insisten.

Pero Mahida Valdivia realizaba una advertencia. “Nada me impedirá seguir trabajando con mi entrenador, solo necesito que me brinden los espacios necesarios a mí y a mis compañeros que estamos ya clasificados a los Juegos Panamericanos”, señalaba a La Tercera. También daba a entender que Tenorio hizo una denuncia contra Claudia Molkembuhr, presidenta de la FECHIDA, a la Inspección del Trabajo: “Se vio en la obligación de denunciarla por acoso laboral, amenazas, abuso de autoridad entre otros, generándole a ella una mayor molestia”.

Además de lo anterior, daba a conocer las dificultades que ha tenido en su preparación para los Panamericanos, que comienzan en meses. “No me convocan a la Selección, sabotean mis preparaciones, no nos dan tiempo de entrenar. Por ejemplo, este año tuvimos que ir la Escuela de Carabineros por las remodelaciones de la piscina del Estadio Nacional y FECHIDA no lo anotó en la lista de entrenadores y por ende no lo dejaban pasar al recinto”, relataba.