Mahina Valdivia se lanza con todo frente a la Federación Chilena de Deportes Acuáticos: “La presidenta es una persona muy corrupta”

Este martes 23 de mayo, Mahina Valdivia decidió hacer público su malestar. Con los Juegos Panamericanos a la vuelta de la esquina, le pareció impresentable que la Federación Chilena de Deportes Acuáticos (FECHIDA) decidiera despedir a su entrenador Juan Carlos Tenorio. La nadadora de aguas abiertas utilizó sus redes sociales y lanzó una serie de acusaciones en torno al organismo que la representa.

A casi 24 horas de aquello, El Deportivo contactó a Valdivia, quien profundizó en su denuncia realizada por redes sociales. Ahí hablaba de “sabotaje a su trabajo” y “acoso y corrupción”. En el contacto telefónico mantiene esa postura y reitera su desilusión con la forma de trabajo que ha mostrado FEDICHA en los últimos años.

“La presidenta (Claudia Molkembuhr) lo viene amenazando desde hace meses con desvincularlo, porque él no hacía acciones en contra de nadadores y asociaciones. Esto a ella no le gustaba porque esta persona es bastante corrupta. Se viene haciendo un trabajo muy grande con la natación de aguas abiertas y en la natación clásica con nadadores de fondo y esto le incomodó mucho al profesor Rodrigo Bañados y al coordinador Ricardo Peñailillo, que son parte de su esquema de trabajo”, explica Valdivia.

Es cuando explica aquello que da un ejemplo para demostrar cómo han complicado el trabajo que venían haciendo y que estaba enfocado principalmente en los Juegos Panamericanos de Santiago que comienzan en 149 días. “No me convocan a la Selección, sabotean mis preparaciones, no nos dan tiempo de entrenar. Por ejemplo, este año tuvimos que ir la Escuela de Carabineros por las remodelaciones de la piscina del Estadio Nacional y FECHIDA no lo anotó en la lista de entrenadores y por ende no lo dejaban pasar al recinto”, detalla.

Este episodio fue uno de los que llevó a que Juan Carlos Tenorio realizara una denuncia a la Inspección del Trabajo en contra de Molkembuhr. Así lo relata Valdivia: “Mi entrenador se vio en la obligación de denunciarla por acoso laboral, amenazas, abuso de autoridad entre otros, generándole a ella una mayor molestia. Continuó buscando la forma de desvincularlo, haciendo ver como que FECHIDA no fuera responsable. Por el momento no puedo brindarte más información, ya que este conflicto estará en manos de abogados y tengo fe y esperanza de que se resuelva”, apunta.

Una situación crítica, que de todas formas Mahina Valdivia espera dar vuelta. “Nada me impedirá seguir trabajando con mi entrenador, solo necesito que me brinden los espacios necesarios a mí y a mis compañeros que estamos ya clasificados a los Juegos Panamericanos”, sostiene con convicción.

La información entregada apunta a que el despido de Tenorio estuvo sostenido por un informe en el cual se determinó que el entrenador no estaba capacitado para seguir en su cargo, aunque Valdivia es clara en que dicho reporte nunca fue entregado ni compartido con él.