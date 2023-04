Representantes del Team Chile de natación y para natación mostraron sus habilidades a niños en La Pintana

Este viernes 28 de abril se desarrolló una nueva jornada del programa Conoce a tu Estrella. La iniciativa, impulsada por la Corporación Santiago 2023 en las comunas sedes del megaevento, tiene como objetivo acercar las historias de los deportistas nacionales a la comunidad escolar.

En esta ocasión, el lugar escogido para llevar a cabo la actividad fue el Polideportivo de La Pintana, comuna que albergará el rugby 7 durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

El triple medallista paralímpico en Tokio 2020, Alberto Abarza, junto a la campeona parapanamericana en 100 metros espalda, Valentina Muñoz, representaron al Team ParaChile. En tanto, el campeón sudamericano Benjamín Schnapp y la multicampeona nacional en estilo pecho, Antonia Cubillos, fueron los exponentes del Team Chile que se hicieron presentes y mostraron sus habilidades en la piscina del recinto.

Los atletas compartieron en el agua con los estudiantes del Liceo Simón Bolívar, quienes con su atenta mirada pudieron ver y nutrirse de todo el conocimiento y técnica presentada por los cuatro exponentes del deporte acuático.

El evento también tuvo la presencia de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el director de Comunicaciones y Comunidades de Santiago 2023, Felipe Bianchi.

La edil se mostró contenta respecto a la visita de los deportistas, señalando que “es un sueño tener a estos deportista que van a representar a Chile compartiendo con los alumnos. Para nosotros significa prepararnos para los Juegos Panamericanos, que acá serán una fiesta. Queremos que La Pintana sea la comuna del deporte y esto es un hecho histórico para la memoria de los niños. Sabemos que no lo van a olvidar nunca”.

Por su parte, el personero de Santiago 2023 hizo hincapié en la importancia de exponer a los menores al deporte aprovechando estos Juegos, indicando que “van a permitir transmitir el legado del deporte, que solo trae alegría, que solo trae una emoción y una endorfina que pocas cosas dan. Que se pueda hacer esta conjunción en que los deportistas le cuentan a los niños cómo partieron y qué les generó el deporte, es una de las obligaciones más lindas que tienen estos Panamericanos”.

Como en los inicios

Todos los deportistas, quienes fueron acompañados por el entrenador del Team Chile, Cristóbal Díaz, coincidieron en que este tipo de actividades sirven como motivación para los niños y jóvenes, además de recordarles sus primeras brazadas cuando recién se estaban acercando a la natación.

En ese sentido, el multicampeón paralímpico, Alberto Abarza, comentó: “Ver a los niños me motiva y me da energía. Fue un día maravilloso por lo mismo, por la energía que te dejan en el cuerpo. Me pasó lo mismo que cuando voy a Teletón, salgo recargado. Es fabuloso ver a los niños haciendo deporte”.

Por su parte, Valentina Muñoz recordó sus primeras experiencias en el agua. “Fue como un flashback a mis recuerdos, de mis inicios en el agua en Teletón cuando hacíamos ejercicios con la pelotita para poder tener una mejor flotabilidad en el agua. Así, sumando y sumando, obtuve una mejor técnica hasta llegar a nadar completamente”, relató.

Antonia Cubillos se mostró agradecida por formar parte de la instancia. “Fue una experiencia muy bonita, ya que siento que es algo inolvidable para los niños. Esto los puede inspirar a meterse más en el mundo del deporte. Pueden ser grandes deportistas. Además, tener esta gran infraestructura es muy bueno para ellos”, expresó.

Benjamín Schnapp puso su foco en la importancia de la motivación y de la persistencia en la carrera deportiva, explicando que “este camino es muy difícil, pero muy lindo. Hay que aprender a ejercer la disciplina, porque es algo que cuesta. La motivación es algo de un momento, la disciplina es para siempre”.