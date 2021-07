Fernández Vial acusa a Lautaro de Buin a la Conmebol: “Necesitamos que se ponga orden”

Fernández Vial toma la delantera. El cuadro de la Octava Región envía una carta a la Conmebol para reclamar la situación que hoy lo tiene suspendido de la Primera B. Ayer, en el duelo frente a Santa Cruz, que marcaría su debut en la categoría, luego que el tribunal de disciplina decidiera castigar a Lautaro de Buin, el Almirante se enteró de una denuncia en su contra que hizo frenar su estreno.

¿Qué denuncia? Lautaro de Buin solicitó la expulsión de los ferroviarios por la suscripción de dobles contratos con algunos de sus jugadores, una práctica que está prohibida por la reglamentación del fútbol chileno. Presentaron documentos, que obligó al directorio de la ANFP a sesionar de manera extraordinaria. En el club aurinegro, sin embargo, acusan que los documentos son falsificados.

Hoy, a primera hora, Fernández Vial envió una carta a la Conmebol a nombre de Montserrat Jiménez, directora jurídica del ente rector del fútbol sudamericano . En el documento, al que tuvo acceso La Tercera, se presenta sus descargas y exige que tomen medidas por los hechos acontecidos.

“Junto con saludar y atendido que el Club que represento fue declarado campeón de la Temporada 2020 de la Segunda División por parte del Directorio de la ANFP (respaldado en circular N°039 de fecha 15/6/21) tras sentencia de fecha 10/6/21 emanada de la sala de Apelaciones del Tribunal de Disciplina del fútbol chileno, es que vengo a solicitar que, en su calidad de máxima autoridad del fútbol Sudamericano, CONMEBOL, inste a los órganos competentes del fútbol chileno a que ejecuten sin mayores dilaciones lo ordenado en la referida sentencia toda vez que, sin mediar resolución judicial alguna, se ha suspendido el inicio de nuestra participación en el Torneo Ascenso Betsson Temporada 2021 considerando que el resto de los competidores nos aventaja en 9 fechas de partidos disputados”, comienza diciendo el escrito que va firmado por Ángelo Castiglione, presidente de Fernández Vial.

Además, acusa que no se le ha permitido reforzarse como equipo de Primera B pues el consejo de presidentes aún no aprueba la modificación al reglamento que les permitirá potenciarse según la categoría que compiten. “A mayor abundamiento, desde que se conoció el contenido del fallo el Consejo de presidentes nos ha impedido de realizar incorporaciones acorde a la competencia y sus bases, junto con ejercer acciones dilatorias con la finalidad de impedir nuestro debut natural en el torneo. Cabe señalar que el club sancionado Lautaro Buin ha interpuesto diversas denuncias calumniosas en nuestra contra intentando suspender nuestra participación las cuales han sido negadas sistemáticamente por parte del Tribunal”, agrega. “Cabe señalar que el club sancionado Lautaro Buin ha interpuesto diversas denuncias calumniosas en nuestra contra intentando suspender nuestra participación las cuales han sido negadas sistemáticamente por parte del Tribunal”, cierra.

En contacto con El Deportivo, Angelo Castiglione, presidente de Fernández Vial, asegura que la carta va con copia a la FIFA.”Nosotros a la Conmebol le pedimos que le pregunte a la ANFP porqué no podemos jugar si hace un mes ya hay un fallo que nos permite hacerlo. Necesitamos que el ente rector ponga orden”, dice la cabeza del equipo aurinegro.

Castiglione no esconde su molestia con Lautaro de Buin. “Hay documentos falsificados. Nos vamos a querellar y llegaremos hasta el final. En el directorio querían que aclararamos todo ahora, me lo pusieron como condición para que nos programaran. Pero yo voy a esperar hasta el 20 de julioque corresponde la citación al tribunal para presentar los documentos. Cada vez que aclaré un documento, como el doble contrato de Vranjican que dijeron en su momento, salían con otra cosa para seguir alargando esto. No daré pistas de nada”, cierra el dirigente.