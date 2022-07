Fernandinho era el último: el Manchester City “limpia” los vestigios del equipo campeón de Pellegrini

A punta de millones y éxitos, el Manchester City se fue convirtiendo en un animador constante del fútbol inglés (aunque le falta para dar el zarpazo a nivel continental). Si la ciudad estaba dominada por el rojo del United, particularmente bajo la batuta de sir Alex Ferguson, ahora el color predominante es el celeste. De los ocho títulos de liga que poseen al día de hoy, seis corresponden al último decenio. Con Pep Guardiola en la banca, son un elenco poderoso y candidato al certamen que se le cruce.

Desde su arribo, el estratega catalán ha moldeado una plantilla a su antojo (superando los 1.000 millones de euros en refuerzos, y contando), produciendo un profundo cambio respecto al equipo que heredó de la era de Manuel Pellegrini. No está de más recordar que el elenco núcleo del City Football Group confirmó el desembarco de Pep con el Ingeniero aún en su cargo. De un tiempo a esta parte, las huellas del equipo que fue campeón de la Premier con el chileno, en aquella histórica temporada 2013-2014, se fueron extinguiendo.

El grupo de futbolistas que tenía Pellegrini era de peso, con figuras que dieron la nota en el exigente fútbol británico. Pero, a estas alturas, en plena pretemporada del curso 2022-2023, ya no queda ninguno. El último vestigio de ese equipo se fue al cabo de la campaña pasada. El brasileño Fernandinho fue un pilar en la estructura del City de Pellegrini, en el eje del mediocampo. Luego de nueve temporadas, el volante de 37 años dejó el club y volvió a Brasil, llegando al Athletico Paranaense (que dirige Felipao Scolari), donde realizó las inferiores. Uno de los tantos fichajes bombásticos del Brasileirao (el de Arturo Vidal es un ejemplo evidente).

“Quiero jugar. Volveré a Brasil, seguro. Lo he decidido con mi familia, es lo más importante para mí”, declaró Fernandinho, al anunciar que abandonaba a los Citizens. Algo tienen en común los que han salido del equipo: fueron perdiendo espacio.

Los pilares de aquel equipo del Ingeniero, que ganó la liga con 86 puntos, ya no están. Si este año fue el turno del mediocentro brasileño, hacia la campaña anterior fue el caso de Sergio Agüero, ícono de la institución. El Kun fichó en el Barcelona, sin embargo, su estancia en la tienda culé tuvo un corte intempestivo. Se retiró de la actividad a fines de 2021 luego de sufrir una arritmia cardiaca. “Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, declaró el ex Independiente, cuando bajó la cortina. Estoy orgulloso y feliz por mi carrera Hoy destaca haciendo transmisiones vía streaming. Otro retirado es su compatriota Pablo Zabaleta.

Son varios quienes siguen ligados al fútbol, pero desde la banca. Es el caso del belga Vincent Kompany, quien asumió como técnico del Burnley, club del Championship inglés, tras una experiencia en el Anderlecht de su país. Mientras tanto, el argentino Martín Demichelis (hoy de 41 años) está a cargo del Bayern Múnich II, el elenco filial de los bávaros. El marfileño Yaya Touré es otro que hizo el tránsito desde la cancha hacia el mando técnico.

De la plantilla, los que se añaden al listado de retirados son Micah Richards, Joleon Lescott, Samir Nasri, Gareth Barry y Aleksandar Kolarov. El serbio es el último que ha confirmado su alejamiento del fútbol profesional, con 36 años, al finalizar su vínculo con el Inter de Milán.

Siguen activos

Cuando se fue Manuel Pellegrini y llegó Pep Guardiola al City, uno de los primeros cambios que se produjo en el equipo fue en la portería. El perjudicado fue Joe Hart, quien nunca fue del agrado del español. Un factor fue que no jugaba bien con los pies (después llegaron Claudio Bravo y Ederson). Con 35 años, el golero inglés sigue activo. Está en el Celtic de Glasgow.

Quien está plenamente vigente es Edin Dzeko. El bosnio encontró su lugar en Italia, primero en la Roma y después, en el Inter. Otrora compañero de ataque del Kun Agüero en ese exitoso Manchester City, anotó 13 goles en la pasada Serie A con los nerazzurri.

También están vigentes David Silva (Real Sociedad de España), James Milner (Liverpool de Inglaterra), Álvaro Negredo (Cádiz de España), Gael Clichy (Servette de Suiza) y Stevan Jovetic (Hertha Berlin de Alemania). Hoy por hoy, el City es distinto, con Erling Haaland como su flamante incorporación y con el objetivo pendiente de ir por la Champions, el gran sueño de los ciudadanos.