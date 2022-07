El emotivo mensaje de Nicolás Castillo tras su frustrado regreso a la UC: “Esta vez no pudo ser, pero seguro nos volveremos a ver”

Nicolás Castillo y Universidad Católica tomaron caminos distintos. Al menos, por ahora. El delantero estuvo muy cerca de fichar en el cuadro cruzado para lo que resta de la segunda rueda del Torneo Nacional. Sin embargo, y pese a que los exámenes médicos tuvieron como resultados que el jugador está en buen estado, el tiempo para que se pusiera a punto físicamente excede el final del certamen local, por lo que en la precordillera desecharon la opción de ficharlo.

En Las Condes le ofrecieron al atacante las instalaciones de San Carlos de Apoquindo para mejorar su estado físico. No obstante, el oriundo de Renca optó por realizarlo de manera particular. De momento, no fichará en la UC y continuará como jugador libre.

El Nico se refirió a su frustrado retorno al equipo de la franja. El club que lo vio nacer. A través de su cuenta de Instagram, el atacante agradeció el cariño recibido por los fanáticos del conjunto que dirige Ariel Holan y dejó en claro que no pierde la esperanza de regresar en un futuro.

“Me gustaría agradecer todo el cariño que recibí estos días por mi posible vuelta a Católica. Estaba igual o más entusiasmado que ustedes. Igual o más feliz que cuando debuté. Igual o más motivado que el 2016. Esta vez, no pudo ser, pero seguro nos volveremos a ver. Me estaré preparando de la mejor forma para poder conseguir ese título internacional que tanto queremos”, expresó Castillo en la red social.

Pero el ariete no se quedó ahí, sino que también aprovechó de expresarle a los hinchas del club que no pierdan la esperanza de conseguir un nuevo título, más allá del opaco presente de los cruzados en el Torneo nacional. “Y a tod@s l@s crxzad@s, sigamos apoyando al equipo, en el fútbol todo puede pasar y estos jugadores lo han demostrado todos estos años”, manifestó.

De esta forma, Castillo, quien quedó como jugador libre en febrero de este año tras ser notificado que no sería tomado en cuenta en el Necaxa, realizará su puesta a punto por su propia cuenta, sin ningún apoyo por parte del club, pese a que esto sí existió.