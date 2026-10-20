Fernando Ortiz aborda la nueva ausencia de Vozinha por su viaje a la premiación del Balón de Oro

Colo Colo se estaba preparando para su próximo desafío en el fútbol nacional. Este martes el Cacique tenía programado continuar con el duelo contra Deportes Puerto Montt que se suspendió hace algunos días por lluvia y que se volvió a aplazar.

El partido de revancha estaba a favor de Colo Colo por 1-0 cuando el juez Francisco Soriano determinó suspenderlo y este martes debía retomarse, pero un nuevo frente de mal tiempo obligó a tomar la decisión de volver a reprogramar el reinicio.

Antes que las autoridades comunicaran la decisión, Fernando Ortiz se refirió a la situación de Vozinha. El portero no estaba contemplado para este duelo pues debe viajar a Europa para ser parte de la ceremonia de entrega del Balón de Oro programado para el lunes 26 de octubre en Londres.

Sin embargo, el técnico manifestó que la ausencia del caboverdiano no lo incomoda. “Supe que Vozinha está nominado para la entrega del Balón de Oro. Lo felicité. No he preguntado aún si va a estar presente, no es algo que hoy me inquieta, porque mi cabeza está en el día de mañana”, señaló en relación al duelo contra los puertomontinos.

“Quizá más adelante me preocupe de eso, si es que contaré con él para el próximo partido (Palestino). Le preguntaré, pero me pone feliz que esté nominado a una gala tan importante a nivel mundial”, concluyó sobre Vozinha.

También se mostró indiferente en la presión de Universidad de Chile en la Liga de Primera, pues los azules lograron disminuir la diferencia en la tabla a solo nueve unidades. “Es fútbol, es fútbol. Nosotros sabemos que no hicimos un correcto partido el día de Coquimbo, estuvo a la vista, donde tenemos que corregir”, comenzó señalando.

“La diferencia que tenemos con el perseguidor es algo que depende 100% de nosotros el día que retome la liga de nuevo, y depende también el 100% de nosotros poder lograr el objetivo”, agregó el DT.

Por último, aseguró que “más que preocupación, es ocupación, diría yo que hay que ocuparse de la situación y ver cómo los jugadores entran a cada partido para que se pueda lograr el objetivo”, cerró.

Las advertencias

Algunos especialistas ya advertían de los peligros de reanudar el fútbol este martes 20. “Es una mala idea”, sostuvo Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión, a El Deportivo, horas antes de que se comunicara de manera oficial esta nueva suspensión. “Lamentablemente, no podemos decir que va a ser lo mismo, porque no tenemos la tecnología. Eso sí, los modelos están mostrando una cantidad de agua importante, justo después de las 18 horas. No sabemos si va a ser igual a la de la vez pasada, tampoco en los lugares específicos. Las condiciones son muy locales. Eso se puede saber con radar y no lo tenemos”, especifica.

Su conclusión era categórica: “No sería recomendado hacer un espectáculo público al aire libre. Si se llega a formar una nube tormenta se pueden tormentas eléctricas. No son condiciones para jugar fútbol”.

Por su parte, en entrevista con CNN, Germán Codina, delegado presidencial de la RM, mostraba su preocupación por este encuentro: “Me parece contradictorio que estemos suspendiendo las clases en 10 comunas para cuidar la integrar de las personas, pero en la comuna del lado se permita un partido de fútbol de 12 mil personas”.