SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    El paso de las estrellas del k-pop por Chile, con sus tres shows en el Estadio Nacional, sorprendió por sus referencias a la cultura pop local, lo que fue trabajo de la compañía que los maneja. Su presencia dejó ganancias e incluso motivó un llamativo despliegue de baños, seguridad y puntos médicos. Sus próximos shows en Argentina y Brasil serán transmitidos en el país. La fiebre no decae.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    “Los chilenos son buenos para el hueveo”, sorprendió Suga, el viernes por la noche, durante la segunda de las tres presentaciones de BTS en Chile. Fue unas de las referencias al país y su cultura pop, por ejemplo, mencionando que probaron comida como los completos, las empanadas (V aseguró que “estaba la raja”) y el uso de chilenismos (usaron mucho la palabra “bacán”).

    Los siete integrantes de la banda sensación del k-pop destacaron por su carisma y simpatía. Incluso para el show final, el sábado 17, mientras interpretaban el hit Dynamite aparecieron en el escenario vestidos con mantos y sombreros de huasos. Un gesto que fue muy comentado en las redes sociales.

    Según pudo saber Culto, las referencias a la cultura local fueron preparadas a partir del acabado trabajo de estudio que realiza HYBE/BIGHIT MUSIC, la compañía surcoreana que maneja a BTS. Antes de las giras, se abocan a estudiar a fondo los mercados a los que llegan, para así generar ese tipo de guiños. Los integrantes del grupo estudian las intervenciones y se prepara con mucho detalle cada referencia. Rastrean modismos, hábitos y frases que pueden resultar simpáticas para la audiencia.

    BTS

    Los trajes de huasos, el conjunto de manta y sombrero, llegaron desde la tienda especializada Catrón Huaso. Según detallaron en sus redes sociales, la semana pasada el equipo de BTS los contactó. “Lo más entretenido fue que, a través de una videollamada, los integrantes de BTS pudieron elegir personalmente las mantas que más les gustaban”.

    Además, durante la estadía del grupo en Chile la productora DG Medios gestionó la presencia de traductores locales para comunicarse con los artistas y su staff, pues según dicen, había integrantes de su equipo que solo hablan coreano, ni siquiera inglés. Lo mismo sucedió con la traductora local que hizo el trabajo en vivo, desde el coreano al español, para la alocución final que hizo el grupo en pleno durante los conciertos.

    La fiebre por BTS dejó ganancias en Chile

    Con todo, el paso de BTS por el país dejó un saldo favorable. Según informó Forbes, a los conciertos de Santiago asistieron más de 18.000 personas del extranjero y más de 40.000 de regiones. Un detalle que era visible, por ejemplo, con las banderas de países como Ecuador, México, Bolivia, que se vieron entre las fans que llegaron al Estadio Nacional.

    Según detalló la productora DG Medios a Forbes, considerando servicios como hoteles, comida, merch, las tres fechas de las estrellas del k-pop generarían más de 50 millones de dólares en la economía chilena.

    Asimismo, según pudo saber este medio, a consideración de la cantidad de personas que llegó cada noche al Nacional, la productora realizó una inversión en baños químicos, guardias de seguridad, puntos médicos y personal que trabajó especialmente para los conciertos.

    BTS en Chile.

    Y aunque BTS continúa su tour Arirang, el interés por ellos no decrece en el país. La cadena Cinemark transmitirá cuatro conciertos del grupo desde Argentina y Brasil, con funciones programadas para fines de octubre. Por supuesto, el formato de sala de cine permitirá escucharlos con sonido envolvente. Los shows en Argentina se transmitirán desde el Estadio Único de La Plata, el sábado 24 de octubre (19:45 horas) y el Domingo 25 de octubre (18:45 horas).

    Días después, serán transmitidos los shows desde el Estádio do Morumbi, en São Paulo, el viernes 30 de octubre: (19:45 horas) y el sábado 31 de octubre (18:45 horas). Las entradas se pueden adquirir a través de las boleterías Cinemark, los cajeros de autoatención y el sitio web de la cadena.

    Lee también:

    Más sobre:BTSEstadio NacionalConciertosK-popArirang TourLa Tercera PMDG MediosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    2.
    Steve Buscemi habla de película en Rapa Nui: “Todo resultó muy abrumador; fue como estar en otro planeta”

    Steve Buscemi habla de película en Rapa Nui: “Todo resultó muy abrumador; fue como estar en otro planeta”

    3.
    Kidd Voodoo alista su nueva gira de estadios por Chile

    Kidd Voodoo alista su nueva gira de estadios por Chile

    4.
    Película chilena Hijas Únikas triunfa en Festival de Cine de Valdivia 2026

    Película chilena Hijas Únikas triunfa en Festival de Cine de Valdivia 2026

    5.
    Fauna Primavera 2026 ya cuenta con los horarios de sus tres jornadas

    Fauna Primavera 2026 ya cuenta con los horarios de sus tres jornadas

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia