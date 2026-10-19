BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

“Los chilenos son buenos para el hueveo”, sorprendió Suga, el viernes por la noche, durante la segunda de las tres presentaciones de BTS en Chile. Fue unas de las referencias al país y su cultura pop, por ejemplo, mencionando que probaron comida como los completos, las empanadas (V aseguró que “estaba la raja”) y el uso de chilenismos (usaron mucho la palabra “bacán”).

Los siete integrantes de la banda sensación del k-pop destacaron por su carisma y simpatía. Incluso para el show final, el sábado 17, mientras interpretaban el hit Dynamite aparecieron en el escenario vestidos con mantos y sombreros de huasos. Un gesto que fue muy comentado en las redes sociales.

Según pudo saber Culto, las referencias a la cultura local fueron preparadas a partir del acabado trabajo de estudio que realiza HYBE/BIGHIT MUSIC, la compañía surcoreana que maneja a BTS. Antes de las giras, se abocan a estudiar a fondo los mercados a los que llegan, para así generar ese tipo de guiños. Los integrantes del grupo estudian las intervenciones y se prepara con mucho detalle cada referencia. Rastrean modismos, hábitos y frases que pueden resultar simpáticas para la audiencia.

BTS

Los trajes de huasos, el conjunto de manta y sombrero, llegaron desde la tienda especializada Catrón Huaso. Según detallaron en sus redes sociales, la semana pasada el equipo de BTS los contactó. “Lo más entretenido fue que, a través de una videollamada, los integrantes de BTS pudieron elegir personalmente las mantas que más les gustaban”.

Además, durante la estadía del grupo en Chile la productora DG Medios gestionó la presencia de traductores locales para comunicarse con los artistas y su staff, pues según dicen, había integrantes de su equipo que solo hablan coreano, ni siquiera inglés. Lo mismo sucedió con la traductora local que hizo el trabajo en vivo, desde el coreano al español, para la alocución final que hizo el grupo en pleno durante los conciertos.

La fiebre por BTS dejó ganancias en Chile

Con todo, el paso de BTS por el país dejó un saldo favorable. Según informó Forbes, a los conciertos de Santiago asistieron más de 18.000 personas del extranjero y más de 40.000 de regiones. Un detalle que era visible, por ejemplo, con las banderas de países como Ecuador, México, Bolivia, que se vieron entre las fans que llegaron al Estadio Nacional.

Según detalló la productora DG Medios a Forbes, considerando servicios como hoteles, comida, merch, las tres fechas de las estrellas del k-pop generarían más de 50 millones de dólares en la economía chilena.

Asimismo, según pudo saber este medio, a consideración de la cantidad de personas que llegó cada noche al Nacional, la productora realizó una inversión en baños químicos, guardias de seguridad, puntos médicos y personal que trabajó especialmente para los conciertos.

BTS en Chile.

Y aunque BTS continúa su tour Arirang, el interés por ellos no decrece en el país. La cadena Cinemark transmitirá cuatro conciertos del grupo desde Argentina y Brasil, con funciones programadas para fines de octubre. Por supuesto, el formato de sala de cine permitirá escucharlos con sonido envolvente. Los shows en Argentina se transmitirán desde el Estadio Único de La Plata, el sábado 24 de octubre (19:45 horas) y el Domingo 25 de octubre (18:45 horas).

Días después, serán transmitidos los shows desde el Estádio do Morumbi, en São Paulo, el viernes 30 de octubre: (19:45 horas) y el sábado 31 de octubre (18:45 horas). Las entradas se pueden adquirir a través de las boleterías Cinemark, los cajeros de autoatención y el sitio web de la cadena.