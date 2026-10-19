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    Política

    Ante emergencias climáticas u otras circunstancias: Senado y Cámara de Diputados podrían realizar sesiones especiales en sede de Santiago

    El acuerdo alcanzado en la instancia encargada de discutir el proyecto que modifica la sede de sesiones del Congreso Nacional, fue valorado por los presidentes de ambas ramas del Congreso.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Francisco Paredes Sierra

    Este lunes la Comisión Mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados aprobó, por unanimidad, la posibilidad de que el Congreso Nacional pueda realizar sesiones de Sala en Santiago ante circunstancias excepcionales que impidan sesionar en su sede de Valparaíso.

    La propuesta establece que, en casos excepcionales, el Congreso podrá autorizar sesiones especiales o extraordinarias en Santiago, siempre que exista el respaldo de tres cuartas partes de los comités parlamentarios, que representan a los jefes de bancada.

    De esta manera, el acuerdo busca dar mayor flexibilidad al funcionamiento del Congreso ante emergencias climáticas, interrupciones de servicios esenciales u otras circunstancias que imposibiliten el desarrollo normal de las sesiones en Valparaíso.

    El acuerdo alcanzado en la instancia encargada de discutir el proyecto que modifica la sede de sesiones del Congreso Nacional, fue valorado por los presidentes de ambas cámaras.

    “Era el único poder del Estado que estaba amarrado a una ciudad. Ante una inclemencia climática, ante un apagón de Internet o eléctrico, ante una imposibilidad de llegar a la sede de Valparaíso, el Congreso no estaba autorizado por ley para sesionar en otra parte, como sí lo puede hacer el presidente de la República o la Corte Suprema”, explicó el líder de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

    Pablo Vásquez R.

    La presidenta del Senado, Paulina Núñez, en tanto, aseguró que “ésta es una buena noticia para el Congreso, para el proceso legislativo y para Chile.” En esa línea, sostuvo que “sesionar de manera especial en Santiago es hacer más eficiente el trabajo del Congreso Nacional. Agradezco a la comisión mixta y a su presidenta que por unanimidad se haya aprobado esta iniciativa y hayamos logrado consensuar un texto para que sea apoyando en la Cámara y el Senado.”

    En esa línea, afirmó que “avanzar en esto nos permitirá avanzar en varios proyecto de ley y temas que no han encontrado espacio en la agenda. Es un gran avance para el poder legislativo”.

    Lo que resta para poner en marcha la propuesta es que El Senado y posteriormente la Cámara de Diputadas y Diputados ratifiquen el informe de la Comisión Mixta.

    Más sobre:SantiagoCongreso

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