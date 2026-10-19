Enap compra petrolera en Ecuador en más de US$ 200 millones para reforzar el suministro de sus refinerías

ENAP concreta una de sus mayores adquisiciones en el extranjero

En lo que la propia compañía calificó como una de las mayores inversiones de su historia en el extranjero, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) acordó la compra de una operación petrolera en Ecuador, país donde opera desde hace más de dos décadas.

La estatal anunció este lunes que su filial Enap Sipetrol S.A. firmó un contrato para adquirir el 100% de Pluspetrol Ecuador B.V., sociedad con participación en el bloque 10, ubicado en la provincia de Pastaza, por un precio base de US$ 207 millones.

De acuerdo con Enap, en el corto plazo la compra permitiría incrementar su producción en ese país en 26%, desde los actuales 27.000 barriles diarios, hasta 34.000.

Sus reservas probadas en Ecuador, en tanto, aumentarían 34%, de 50 millones a 67 millones de barriles de petróleo. El bloque 10 tiene una superficie de 1.985 km/2, está en explotación y, según la compañía, cuenta con potencial de crecimiento.

La firma enmarcó la adquisición en el plan de reorganización de su portafolio internacional exploración y producción, y en su integración con el negocio de refinación en Chile. Según Enap, la estrategia apunta a priorizar inversiones en el exterior que permitan la integración física de crudos compatibles con sus refinerías locales.

Entre los objetivos de la transacción, la estatal mencionó acceder directamente al costo de extracción, extender la sostenibilidad de su negocio de refinación en el país, aumentar la competitividad operativa y fortalecer la seguridad de suministro energético.

De acuerdo con la compañía, hoy los crudos ecuatorianos representan más del 20% de la canasta que procesan sus refinerías.

“ Esta decisión expresa la mirada de largo plazo con que estamos conduciendo Enap . La compañía ha alcanzado una posición que le permite abordar responsablemente una inversión de esta envergadura y proyectar su desarrollo sobre bases sólidas”, afirmó el presidente del directorio, Cristián Muga.

El ejecutivo agregó que “ esta inversión en Ecuador refuerza la posición productiva de Enap y se integra con nuestra refinación en Chile , lo que contribuirá a la seguridad energética que el país requiere”.

El gerente general, Julio Friedmann, sostuvo que “esta operación está totalmente alineada con nuestro plan de transformación de Enap y es resultado de un trabajo riguroso, que combina disciplina financiera, ambición comercial, conocimiento técnico y más de dos décadas de experiencia operando en Ecuador”. Añadió que “nuestros equipos están preparados para integrar este activo y desarrollar todo su potencial”.

Más de dos décadas en Ecuador

Enap opera en Ecuador desde 2003 mediante contratos de prestación de servicios en los bloques 46 (Mauro Dávalos Cordero, MDC) y 47 (Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos, PBH-I).

Según la empresa, su producción acumulada en ese país supera los 150 millones de barriles, lo que le ha permitido alcanzar un flujo neto positivo (la suma de las remesas de dividendos menos los flujos enviados a Ecuador) superior a US$ 530 millones.

Una vez aprobada la transacción, Enap sostuvo que ampliará esa base productiva y consolidará a Ecuador como su principal plataforma regional.

En un hecho esencial, la estatal dijo que levantó la reserva de un Hecho Esencial Reservado (N°1-2026) que había informado a la CMF el 1 de julio de 2026, “toda vez que han cesado las circunstancias que justificaban la reserva y no existe riesgo de perjuicio para ENAP, la Sociedad ni para sus accionistas”.

Los efectos financieros definitivos de la compra, indicó la estatal, serán informados en los estados financieros de Enap Sipetrol.

Pluspetrol

Pluspetrol es una compañía privada internacional independiente, con más de 45 años de experiencia en exploración y producción de hidrocarburos.

Desde hace algunos años se inició en la minería proyectándose como protagonista del sector energético.

De acuerdo a la descripción de la compañía, opera en siete países: Argentina, Brasil, EE.UU., Países Bajos, Perú, Uruguay y Ecuador, la operación que acaba de comprar Enap.

En el 2019, Pluspetrol inició sus operaciones en el Bloque 10, localizadas en la Amazonía ecuatoriana, una de las cuencas más prolíficas de Latinoamérica.

La empresa se ubica como el quinto operador privado del sector petrolero del país, “contribuyendo al desarrollo económico y social a través de la producción del Campo Villano e incursionando en distintos proyectos del sector energético”.