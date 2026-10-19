La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos vence 17-0 a Samoa en el Mundial Sub 17 femenino. Foto: @usynt

La selección femenina Sub 17 de Estados Unidos derrotó por 17-0 a Samoa en su estreno en el Mundial de Marruecos. El conjunto norteamericano estableció un nuevo récord: es la mayor goleada la historia de las Copas del Mundo, en cualquiera de sus categorías.

El encuentro, correspondiente al Grupo E, se disputó en el Complejo Mohammed VI de Salé, donde el conjunto estadosunidense anotó nueve goles durante el primer tiempo y otros ocho en el complemento.

Madeline Dimaria abrió el marcador a los dos minutos y terminó convirtiéndose en la principal goleadora del partido, con seis anotaciones. La delantera también convirtió a los 18′, 20′, 30′, 70′ y 73′. En la primera mitad igualmente marcaron Mia Corona (12′), Loradana Paletta (25′ y 37′), Grace Murray (28′) y Amari Manning (45′).

Durante el segundo tiempo se sumaron al marcador Deus Stanislaus (57′), Carolina Reyna (64′ y 78′), Isabella Ortiz (75’), Meila Brewer (87′) y Gianna Hanf (90′).

Supera el récord de Marruecos

Hasta este lunes, la mayor goleada registrada en una Copa del Mundo correspondía al triunfo de Marruecos por 16-0 sobre Nueva Caledonia, en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025.

Aquel resultado había superado las victorias por 13-0 de España sobre Nueva Zelanda, en el Mundial Sub 17 de 1997, y de Estados Unidos sobre Tailandia, en el Mundial femenino de Francia 2019.

El equipo dirigido por Ciara Crinion integra el Grupo E. Su siguiente partido será el jueves frente a Kenia, mientras que cerrará la primera ronda el domingo ante China.