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    Política

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par de Reino Unido en Londres y acuerdan avanzar en “asociación estratégica”

    El encuentro se realizó la mañana de este lunes en el marco del viaje de la autoridad chilena a Europa. El ministro confirmó que se habló de geopolítica en el cono sur.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el marco del despliegue de la autoridad diplomática chilena en Europa, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió la mañana de este lunes en Londres con su par de Reino Unido, Ed Miliband.

    Tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el embajador Diego Paulsen, el ministro indicó que “Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido” y destacó que es momento de elevar la relación “a un nuevo nivel de asociación estratégica”.

    “Queremos iniciar una conversación para desarrollar un marco de cooperación bilateral más profundo, basado en la fuerte relación que hoy une a ambas naciones, y enfocándonos en aquellas áreas que cada país considere prioritarias”, manifestó el canciller.

    El encuentro se desarrolló en las oficinas de la Cancillería británica y los ministros abordaron también la situación geopolítica en el cono sur.

    “Tocamos varios temas, donde yo destaco particularmente el tema de minerales críticos, inversiones, comercio exterior. Y terminamos también, obviamente, hablando de geopolítica y particularmente geopolítica en nuestra región. Una reunión muy interesante que esperamos pueda avanzar hacia una asociación estratégica entre Chile y el Reino Unido”, comentó el canciller.

    Esto, en días de tensión con Argentina por el viaje del buque nacional Danstar que zarpará en noviembre desde Punta Arenas hasta las Malvinas en una ruta comercial que se encuentra suspendida desde 2011.

    El gobernante argentino Javier Milei tenía previsto viajar a Londres entre el 23 y 24 de octubre, para dar una charla en la Universidad de Oxford y reunirse con empresarios, viaje que optó por suspender.

    Por otro lado, en meses previos hubo declaraciones y actuaciones de autoridades trasandinas a propósito del Estrecho de Magallanes que generaron inquietud en Chile.

    A ello se suman dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre la zona que conecta el Pacífico y el Atlántico en el extremo austral y apreciaciones del diplomático sobre la Antártica.

    Comercio e inversión

    Según destacan desde el Minrel, el canciller, asimismo, buscó potenciar la agenda comercial con el Reino Unido, optimizando la sinergia entre el Acuerdo de Asociación —vigente desde 2021— y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). El intercambio comercial entre ambos países alcanzó US$1.196 millones en 2025, con una importante participación del sector agroalimentario.

    “Chile ha vuelto a ser un destino atractivo para invertir y traemos la invitación a que elijan Chile. Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura. Y también queremos exportar más valor agregado”, explicó Pérez Mackenna.

    El ministro se encuentra en una visita de tres días a Londres para afianzar las relaciones políticas, económicas y comerciales, y para promover los avances de Chile para atraer capitales que generen nuevos trabajos, señaló la cartera.

    Más sobre:RR.EE.ChileReino UnidoCancilleríaMinrelFrancisco Pérez MackennaEd MilibandArgentinaMalvinasAntárticaJavier Milei

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