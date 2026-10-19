Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

El domingo, por segundo día consecutivo, se produjeron enfrentamientos entre jóvenes y la policía en Milán. En los alrededores de la plaza del Duomo, individuos en su mayoría vestidos de negro lanzaron botellas, saquearon comercios y causaron destrozos en el centro de la capital lombarda. Según la agencia de noticias Ansa, la policía de esta ciudad detuvo a más de 200 personas desde el sábado.

Los disturbios en Milán comenzaron el sábado, al margen de una manifestación autorizada, al igual que en Francia, contra el aumento del costo de la vida. Incidentes similares tuvieron lugar en las ciudades norteñas de Bolonia y Turín, tras otras protestas.

El domingo, la policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los grupos presentes en la plaza milanesa.

Un supermercado situado en una calle comercial cercana a la plaza del Duomo fue saqueado, se volcaron contenedores de basura y se causaron daños en motocicletas y bicicletas. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, declaró haber sido testigo de “escaparates destrozados, tiendas saqueadas y ciudadanos aterrorizados”.

“Lo que ha ocurrido aquí es algo que estamos viendo en muchas ciudades de todo el mundo”, afirmó a la agencia Ansa: “Me preocupa mucho, porque se trata de un fenómeno nuevo que, además, tiene su origen en un contexto internacional y, por tanto, se retroalimenta”.

El lunes, los comercios del centro de Milán cerraron antes de lo habitual y protegieron sus escaparates con paneles, ante el temor a una nueva oleada de disturbios. La mayoría de las tiendas de la Via Montenapoleone, la zona comercial de lujo de Milán, donde se encuentran marcas como Chanel, Tiffany y Dior, habían retirado la mercancía de sus escaparates por precaución, mientras la policía patrullaba la calle ante la mirada de unos pocos turistas.

Según mostraron las imágenes televisivas, entre los establecimientos saqueados se encontraban las tiendas de artículos deportivos Decathlon y Arc’teryx, así como el operador de telefonía móvil Vodafone. Marcas de ropa como Levi’s y Under Armour, además de Decathlon, cubrieron sus escaparates con cartones y paneles de madera.

La primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad el lunes para abordar la violencia, que recordó a escenas de caos y saqueos ocurridas en París. El sábado, Meloni ya había calificado a los vándalos de “delincuentes que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y mantener a ciudades enteras como rehenes”. “Manifestarse es un derecho. Destrozar nuestras ciudades, no”, escribió en X.

Los manifestantes protestaron contra el elevado coste de la vida y los bajos salarios, en un contexto en el que las familias se enfrentan a unos precios del combustible muy altos y a dificultades para encontrar una vivienda asequible. En Roma, miles de personas se sumaron a una manifestación organizada por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL). Su líder, Maurizio Landini, anunció una huelga general para el 20 de noviembre.

Mientras todo eso ocurre en el norte, camioneros en el sur de Italia, desde Bari hasta Palermo, llevan más de dos semanas bloqueando los accesos a puertos importantes y carreteras que conectan regiones aisladas del sur. Denuncian, además, los costes desorbitados de los fertilizantes, las semillas y el combustible necesario tanto para los tractores como para el transporte.

“Para nosotros, y para la comunidad, se ha vuelto imposible hacer frente a los costes del combustible”, declaró a EUobserver Luigi Di Benedetto, gerente de una empresa agrícola en Caltagirone, Sicilia. “Italia importa productos que no cumplen con las especificaciones legales”, afirmó, haciéndose eco de la preocupación de sus colegas y compañeros de protesta, ya que el mercado se ha visto inundado de productos extranjeros más baratos.