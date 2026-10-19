Fiscalía de Antofagasta consolida históricas incautaciones de droga: suman 127 toneladas decomisadas en 3 años

Tras completar tres años en el cargo, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó junto a efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), las cifras de los últimos procedimientos antidrogas realizados en la región, consolidando cifras récord a nivel nacional.

De acuerdo con los reportes de la repartición, a raíz de indagaciones que se han realizado desde que llegó al cargo, se han incautado más de 127 toneladas de drogas, lo que supera ampliamente lo decomisado años anteriores y en otras zonas.

Producto de las últimas diligencias encargadas a los efectivos policiales, y que se desarrollaron entre el 15 y 18 de octubre, se incautaron, en suma, 798 kilos de marihuana y se detuvo a seis personas, entre ellas dos adolescentes.

Se trató de tres operaciones que, de acuerdo con el persecutor, vienen a reafirmar la efectividad de la estrategia implementada en la zona, y que no sólo ha permitido alcanzar niveles históricos de incautaciones sino que, como resaltó, instalar una doctrina de trabajo en esta área.

El total de la droga incautada en la región los últimos 36 meses, equivalen a 276 millones de dosis y a unos $ 810 mil millones. Sólo este año, entre enero y octubre, las incautaciones suman 62,7 toneladas, a un ritmo de 214 kilos por día.

“En 2021, las policías incautaron en todo el país 53 toneladas de marihuana y 277 kilos de ketamina, según el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. En 2026, sólo en causas de la Fiscalía Regional de Antofagasta, las incautaciones ya suman 57,3 toneladas de marihuana y 914 kilos de ketamina. Son registros de fuentes distintas, pero el orden de magnitud muestra la transformación del fenómeno”, sostuvo.

Y reafirmó: “A veinticinco años de la Reforma Procesal Penal el crimen cambió. Y en tres años cambiamos la forma de perseguirlo. Los últimos procedimientos lo demuestran: Uno, en un punto de control fronterizo con Bolivia. Otro, en Calama, el nodo interior donde la droga se acopia y se esconde. Y el tercero, en la Ruta 5, donde un control preventivo terminó en una red que operaba en tres regiones. Es la frontera completa, la que llamamos frontera extendida”.

De la misma forma, el persecutor enfatizó que “no celebramos toneladas incautadas, sino una forma de trabajar que funciona: leer la red y no solo la carga, llegar a quienes organizan y al dinero, y actuar en toda la Macrozona Norte como un solo teatro. La reforma nos dio las herramientas y la frontera nos enseñó la doctrina”.

En la instancia, además, reconoció el trabajo y disposición que ha realizado Carabineros y la PDI.