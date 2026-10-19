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    Avalancha fatal en Portillo: búsqueda se retoma el jueves y expertos alertan de propensión de nuevos eventos ante lluvias

    Chile registraba tres grandes accidentes previo al sucedido este sábado en la Laguna del Inca: la tragedia de Sewell en agosto de 1944, otro accidente de Portillo en agosto de 1965, y el ocurrido en junio de 1984 en el complejo fronterizo Los Libertadores.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Centro de esquí Portillo.

    Octubre ha estado cargado de eventos climáticos en Chile. Aluviones, precipitaciones extremas, inundaciones, granizos y nieve en zonas poco habituales, entre otros, han sido parte de ellos. Y este fin de semana se sumó un nuevo capítulo: una avalancha en las cercanías del Centro de Ski Portillo.

    En ese lugar, un grupo de siete personas realizaban una excursión, siendo víctimas de una fuerte avalancha de nieve, dejando consigo tres víctimas fatales y cuatro lesionadas de distinta gravedad.

    El objetivo era realizar una excursión de senderismo hacia el cerro Los Tres Hermanos. Sin embargo, horas más tarde, fueron alcanzados por esta avalancha en el sector de la Laguna del Inca.

    El sueceso fue a las 14.45 del sábado 17, en un sendero habilitado, descartando teorías de que se encontraban en un sitio prohibido. Al lugar de los hechos arribaron equipos de emergencia, Carabineros, la Armada, personal del SAMU y del centro de esquí.

    De las tres personas fallecidas, dos ya fueron encontradas, se trata de Magdalena Acuña Jiménez (56 años) y Rodrigo Peña Troncoso (30 años), integrantes del Andino Club Pamir. La información fue ratificada por la Fiscalía Local de Los Andes, mientras que la otra víctima aún no es encontrada, y según señaló la autoridad, la búsqueda del cuerpo continuará el jueves debido a las condiciones climáticas.

    Cabe destacar que Magdalena Acuña, era hija de la destacada actriz nacional Luz Jiménez.

    Identifican a dos de las víctimas de avalancha en Portillo.

    El Andino Club Pamir, al que ambos pertenecían, es una institución que forma parte de la Federación de Andinismo de Chile (Feach) y de la Asociación Santiago de Andinismo y Excursionismo (Asae), lo que da cuenta de la experiencia en la montaña que tenían.

    Luego de la avalancha, Miguel Purcell, Gerente general de Ski Portillo, lugar que había cerrado su temporada de esquí el 12 de octubre, señaló que desde que se tomó conocimiento de la emergencia, el equipo de rescate de Portillo -Seguridad y Patrulla-, “junto a Carabineros del Complejo Los Libertadores acudió al lugar en aproximadamente 10 minutos, logrando rescatar a cuatro personas. Asimismo, pusimos a disposición nuestros recursos de emergencia, incluido nuestro helicóptero, para colaborar en la atención y el traslado de una de las personas afectadas al Hospital de Los Andes”.

    Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica, lleva más de tres décadas analizando este tipo de fenómenos. Ante el caso concreto de la avalancha, sostiene que “se producen cuando una masa de nieve acumulada en una ladera pierde estabilidad y se desliza cuesta abajo por efecto de la gravedad”.

    El especialista añade que son habituales después de episodios intensos de nevadas. “Sus principales causas son la acumulación de nieve en capas de distinta resistencia, los cambios de temperatura, las lluvias y las nuevas nevadas, que pueden provocar la ruptura de una capa débil. Se presentan con frecuencia en pendientes de entre 30° y 45°“, revela.

    El registro histórico de eventos de este tipo tiene diversos episodios con víctimas fatales. De hecho, dada su dinámica hay un subregistro del número real de avalanchas, toda vez que se suele tener conocimiento de ellas cuando hay víctimas fatales.

    En ese sentido, los episodios más relevantes han sido, según Salucci, la tragedia de Sewell, en agosto de 1944, donde murieron aproximadamente 100 personas; el accidente de Portillo, en agosto de 1965, que causó cinco fallecidos; y el ocurrido en junio de 1984 en el complejo fronterizo Los Libertadores, que dejó 27 muertos.

    La tragedia ocurrió en las inmediaciones del Centro de Ski Portillo.

    El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, reconoce que pudo ser una tragedia peor, dado que si no hubiese actuado Carabineros de inmediato, a través de dos suboficiales que se arrojaron a las aguas congeladas (uno quedó con principios de hipotermia) que lograron rescatar a dos de las personas heridas y también rescatar el cuerpo de las personas fallecidas.

    Con respecto a las labores de búsqueda de la persona faltante, su familia está al tanto del cronograma.

    “La familia de la persona fallecida estaba en el hotel, le explicamos que a las 4.30 de la tarde (domingo) íbamos a tener que suspender la búsqueda porque iba a comenzar a nevar, cosa que ocurrió. Retomaremos muy temprano el jueves y esperamos también aumentar las fuerzas de trabajo con un Zodiac y un robot, para así tener una mayor cobertura del área”, indica Millones.

    Para comenzar con esta nueva búsqueda, los equipos de rescate instalarán una base operacional el miércoles, sumando nuevos elementos tecnológicos para ayudar en el rastreo.

    Respecto de la tercera víctima, Millones reconoce: “No sabemos si finalmente se fue al fondo de la laguna, no hay datos oficiales para saberlo con precisión”, reconoce Millones, quien además cuenta que están estudiando cuál es el mecanismo legal que permita establecer una zona de restricción por riesgo de tránsito de personas. “Lo vamos a resolver prontamente para fijar un polígono de restricción del paso de personas para evitar que tengamos nuevos episodios”.

    Luego de lo ocurrido, la Fiscalía comenzó diligencias a través de la Brigada de Homicidios y la Lacrim de la PDI, además de Carabineros, con el objetivo de reunir antecedentes sobre la avalancha y la actividad que realizaban las personas en el lugar.

    ¿Eventuales responsabilidades? Millones indicó que esa materia la va a establecer el Ministerio Público a partir de los antecedentes reunidos durante la investigación.

    Más sobre:AvalanchaNacionalNievePortilloMillonesSalucci

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