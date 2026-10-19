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    Fallece Manuel Burboa, organizador del Mundial de 1962 y creador del escudo de la Roja

    El exfuncionario de la Federación de Fútbol de Chile participó en el comité de la Copa del Mundo disputada en el país. Su funeral esté martes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fallece Manuel Burboa, organizador del Mundial de 1962 y creador del escudo de la Roja. Foto: ANFP

    Murió Manuel Burboa Valdés. El exfuncionario de la Federación de Fútbol de Chile y miembro del comité organizador del Mundial de 1962 tenía 98 años. “Durante 55 años se desempeñó como gerente de la FFCh, institución a la que entregó su trabajo, experiencia y compromiso, dejando una profunda huella en su desarrollo y funcionamiento”, dio a conocer la ANFP.

    Burboa participó en los trabajos de la Copa del Mundo que se disputó en Chile. Además, creó el logotipo de la FFCh, que está en la camiseta de la selección chilena. La ANFP reconoció esta labor en su sitio oficial: “Su obra trascendió el ámbito institucional y se convirtió en parte de la identidad del fútbol chileno. El escudo que creó ha acompañado a nuestras selecciones a lo largo de décadas, en competencias disputadas en distintas categorías y disciplinas alrededor del mundo”.

    Su nieto, Jair Burboa, comunicó su muerte este domingo mediante una historia en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen del emblema de la Roja en blanco y negro. “En memoria de mi abuelo, creador de este escudo que une a todo un país. Descansa en paz”, escribió.

    Su funeral se efectuará este martes, a las 11 horas, en el Parque del Recuerdo de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

    La organización del Mundial de 1962

    La participación de Burboa en la organización de la Copa del Mundo de 1962 se produjo en un proceso que comenzó en 1956, cuando Chile obtuvo la sede del séptimo Mundial durante un congreso de la FIFA celebrado en Lisboa.

    El país fue elegido con 32 votos, frente a 10 obtenidos por Argentina y 14 abstenciones. “Don Manuel Burboa Valdés formó parte del equipo que hizo posible aquella competencia, compartiendo labores con figuras fundamentales como Carlos Dittborn y Juan Pinto Durán”, establece el sitio de la ANFP.

    La organización debió adecuarse a las consecuencias del terremoto de 1960, que afectó la infraestructura prevista para el certamen. Tras el sismo, el gobierno de Jorge Alessandri mantuvo la decisión de realizar el campeonato, pero restó el apoyo estatal que estaba contemplado. Finalmente, la competencia se desarrolló en Santiago, Arica, Viña del Mar y Rancagua.

    En lo deportivo, la Roja llegó a semifinales tras superar a la Unión Soviética en cuartos de final. Posteriormente perdió ante Brasil y disputó el tercer puesto contra Yugoslavia, a la que venció por 1-0, con un gol de Eladio Rojas. Brasil terminó como campeón al derrotar a Checoslovaquia en la final. En la fase de grupos, Chile había vencido a Suiza (3-1) e Italia (2-0), ante Alemania perdió (0-2) y avanzó como segunda del grupo.

    Décadas después de la competencia, Burboa recibió varios reconocimientos por su labor. En 2022, la Federación lo incluyó en el homenaje a las figuras del certamen planetario, donde pudo compartir con jugadores de ese plantel, como Sergio Navarro, Jorge Toro, Manuel Astorga y Humberto Cruz.

    En junio de 2024, Jaime Pizarro, entonces ministro del Deporte, encabezó otro homenaje. Ahí Burboa recibió una medalla conmemorativa elaborada por la Casa de Moneda. “Don Manuel tuvo un rol importante en el inolvidable Mundial de Fútbol de 1962, realizado en Chile”, señaló el entonces secretario de estado.

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