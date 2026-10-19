Vuelco en la Suprema: pleno no dará a conocer el veredicto de Daniel Urrutia y mantendrá el suspenso hasta fines de octubre

Estaba todo listo para dar a conocer un resultado hoy. Tanto así que tal como habían sido todos los plenos anteriores, estaba pronosticado que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, hiciera una vocería pasadas las 15.00 horas comunicado el resultado.

En carpeta el máximo tribunal tenía pendiente resolver cinco cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica. En todos esos casos, los supremos habían escuchado la relación de la causa y lo mismo había pasado con la vista, es decir, los alegatos.

Por lo tanto solo faltaba reunir a los supremos y votar. Un trámite que se pensaba sería de fácil despacho.

El problema es que en los cinco cuadernos pendientes venía uno especialmente delicado y sensible: el del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.

El juez Daniel Urrutia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Para votar su remoción, la Suprema replicó el mismo pleno que estuvo en septiembre cuando se escucharon los alegatos de su defensor, el abogado Carlos Quezada.

Para eso estaban convocadas las ministras Chevesich, Andrea Muñoz, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, Jessica González y los ministros Ricardo Blanco, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Jorge Zepeda.

De forma excepcional, también estaban convocados los suplentes que estaban en septiembre. Desde Valparaíso se sumó la ministra Eliana Quezada, desde Santiago el ministro Hernán Crisosto, y de San Miguel, la ministra Carolina Catepillán.

El ministro de San Miguel, Roberto Contreras, no llegó debido a que está de vacaciones hasta fines de octubre. Y es justo aquí donde se produjo el nudo del problema.

Fuentes judiciales de La Tercera comentan que los supremos fueron votando de a uno, sin embargo, al terminar de manifestar sus preferencias tomaron la decisión de que van a esperar a que Contreras vuelva de sus vacaciones, para que emita su voto. Solo en ese momento darán a conocer el resultado.

“El proceso va a concluir cuando el ministro Roberto Contreras se reintegre a sus funciones y así pueda dar a conocer su postura concreta en cada uno de estos cinco procesos. Mientras aquello no ocurra, no es posible dar a conocer el resultado de la votación porque obviamente tienen que estar todos los ministros del acuerdo”, explicó Chevesich.

La decisión que tomó el pleno provocó sorpresa al interior de la judicatura y fuentes judiciales comentan que se explicaría porque al interior del pleno se registró una reñida votación.

Tanto así que es altamente probable que no se haya podido conseguir la mayoría de 11 votos para expulsar a Urrutia, razón por la que se hizo necesario esperar la llegada de Contreras, quien tiene feriado legal por 15 días, los que recién partieron el 13 de octubre.

Una alternativa es que se haya provocado un resultado de 9 votos contra 8. Otra alternativa es que se registraron 10 votos a favor de remover contra 7 por rechazar el cuaderno, por lo que Contreras -quien está hace seis días de vacaciones- se transformó sin pensarlo en dirimente.