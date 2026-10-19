Académicos chilenos llevan a España una metodología que utiliza rap y freestyle para transformar la convivencia escolar

Una metodología chilena que utiliza la música, el rap, el freestyle y herramientas de la psicología para abordar la convivencia educativa, la salud mental y el bienestar llegará durante octubre a España. Se trata del trabajo desarrollado por CREO de Creer y Crear, iniciativa chilena encabezada por el periodista, académico y coach Alejandro Gutiérrez y por el psicólogo y académico Sebastián Mendoza, quienes durante más de una década han llevado experiencias educativas y artísticas a diversos colegios, universidades y centros de formación técnica de distintas regiones del país.

A la fecha, el equipo ha trabajado en más de 500 establecimientos e instituciones, alcanzando a más de 200.000 estudiantes de todas las edades, y capacitando a más de 5.000 docentes y profesionales de la educación, mediante conferencias, talleres socioemocionales, jornadas de autocuidado, pausas activas e intervenciones que combinan contenidos educativos con música, participación, improvisación y experiencias de bienestar.

El principal objetivo de la gira será representar a Chile en el IX Congreso Mundial de Educación Educa 2026, que se desarrollará los días 23 y 24 de octubre en Santiago de Compostela, donde presentarán la conferencia “La música como metodología innovadora para fortalecer el bienestar y la convivencia en los centros educativos”.

Durante la exposición, el equipo mostrará cómo recursos tradicionalmente asociados a la cultura urbana pueden transformarse en herramientas pedagógicas para trabajar problemáticas como el bullying, la inclusión, la salud mental, la participación estudiantil y el fortalecimiento de los vínculos dentro de las comunidades educativas.

“Nuestra intención es mostrar que la música no tiene que ser solamente un complemento de la educación. Puede convertirse en una metodología capaz de generar aprendizaje, reflexión y participación, especialmente en temas donde muchas veces cuesta conectar con los estudiantes”, señala Mendoza.

De las escuelas chilenas a las aulas españolas

La participación en el Congreso será el eje central de la visita, pero el itinerario contempla además distintas experiencias de intercambio directo con comunidades educativas españolas.

En Barcelona, el equipo desarrollará una intervención en la Escola Mas Casanovas, donde compartirán parte de su metodología con estudiantes, utilizando canciones educativas, rap e improvisación como herramientas de participación.

Posteriormente, en Santiago de Compostela, capital de Galicia, realizarán una actividad con estudiantes del centro educativo IES de Sar, programada para el viernes 23 de octubre, pocas horas antes del inicio de las actividades del Congreso Mundial de Educación.

El viaje contempla además reuniones y encuentros con investigadores y académicos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), particularmente de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el propósito de conocer experiencias desarrolladas en Galicia y explorar futuras posibilidades de colaboración, investigación e intercambio académico entre Chile y España vinculado a ámbitos como pedagogía social, innovación educativa, formación docente, inclusión y trabajo socioeducativo con jóvenes.

Rap como herramienta educativa.

Para CREO, la visita a España representa un nuevo paso en un proceso que comenzó trabajando directamente en colegios y comunidades educativas chilenas.

“Después de años recorriendo establecimientos y comprobando que estas herramientas generan una conexión muy potente con estudiantes y docentes, hoy tenemos la posibilidad de compartir esa experiencia fuera de Chile. Más que exportar una actividad, queremos poner en conversación una forma distinta de entender la educación y nutrirnos de diversas experiencias relacionadas a la convivencia y el bienestar durante nuestro paso por España”, explica Gutiérrez.

La delegación chilena permanecerá en España entre el 19 y el 27 de octubre, recorriendo Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela, y tendrá como principal hito su participación en el Congreso Mundial de Educación.