GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Más de trece años después de GTA V, Rockstar Games volverá a Vice City con Jason y Lucia, una pareja que deberá abrirse camino entre robos, persecuciones y una conspiración criminal.

La fórmula de Grand Theft Auto combina sátira, violencia, crítica social y libertad para recorrer un mundo abierto. Parte de su atractivo está en las historias que aparecen mientras jugamos, cuando nuestras decisiones se cruzan con las reacciones de los personajes y los sistemas de la ciudad .

A un mes del estreno, esto es lo que sabemos del juego.

Cuándo sale y en qué consolas

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El lanzamiento está fijado para el jueves 19 de noviembre de 2026 , en PS5 y Xbox Series X y S. Por ahora, Rockstar mantiene sin anunciar una fecha para PC .

La precarga permitirá descargar el juego antes del estreno. Según las condiciones de preventa de Rockstar, la edición en caja estará disponible desde el 12 de noviembre e incluirá un código de descarga. Se trata, por tanto, de una caja sin disco. Esa fecha permitirá preparar la instalación, mientras que el acceso al juego comenzará el 19.

La expectación incluso ha llegado a los incentivos militares . Un batallón del Ejército estadounidense destinado en Fort Stewart, Georgia, ofreció un permiso especial de cuatro días, coincidente con el estreno, a los soldados que renueven su compromiso de servicio, según Task & Purpose.

Cuánto cuesta GTA VI en Chile

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Las tiendas oficiales de PlayStation Chile y Xbox Chile ofrecen dos ediciones.

Estos son sus precios publicados:

Plataforma Standard Edition Ultimate Edition PlayStation 5 US$79,99 US$99,99 Xbox Series X y S $74.990 $93.990

Las reservas de ambas ediciones -que por cierto no incluyen el IVA- suman el Pack Vintage Vice City y un mes promocional de GTA+, sujeto a las condiciones de cada plataforma. En PlayStation, ambas permiten descargar el juego siete días antes del estreno. La diferencia de Ultimate está en su contenido adicional, que incorpora vehículos, armas, vestuario y otros elementos exclusivos distribuidos a lo largo de la historia de Jason y Lucia.

Rockstar también ofrece The Goodtime State - Vice City Collection, una caja para coleccionistas con once artículos inspirados en el juego. Cuesta US$399,99 y se vende sin una copia de GTA VI.

Jason y Lucia, los protagonistas

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Jason Duval tiene un pasado en el Ejército y, tras volver a la vida civil, termina trabajando para narcotraficantes de los Cayos. Lucia Caminos acaba de salir de prisión y está decidida a conseguir una vida mejor. Ambos son los personajes jugables en torno a los que se organiza esta entrega, según la presentación oficial de Rockstar.

Cuando un golpe aparentemente sencillo sale mal, la pareja queda atrapada en una conspiración criminal que se extiende por Leonida . Para sobrevivir, tendrá que confiar el uno en el otro. Su relación será parte central de una historia que combina el vínculo sentimental con las consecuencias de sus decisiones delictuales.

De vuelta en Vice City

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Rockstar ha construido buena parte de la identidad de la saga a partir de versiones ficticias de ciudades estadounidenses. Liberty City remite a Nueva York y Los Santos a Los Ángeles. En GTA VI, el destino será nuevamente Vice City, inspirada en Miami, dentro del estado de Leonida, la interpretación de Florida de la compañía.

Las playas, las palmeras, la arquitectura art déco y la vida nocturna recuperan una geografía reconocible para quienes jugaron GTA: Vice City (2002) y Vice City Stories (2006). Esta vez, la ciudad estará situada en el presente, con una extensión hacia los Cayos, los pantanos y otras localidades del estado.

La libertad de movimiento seguirá siendo parte de la propuesta. En la demostración de jugabilidad que tuvieron varios medios internacionales, se mostraron actividades como el buceo entre corales, el parapente entre edificios y la conducción de grandes vehículos por zonas rurales.

Esa libertad también ha permitido que los jugadores organicen sus propias historias. En GTA Online, por ejemplo, durante la pandemia se popularizaron los enfrentamientos entre grupos disfrazados de extraterrestres verdes y morados . La rivalidad, documentada por WIRED, terminó en combates organizados en el aeropuerto de Los Santos. Fue una dinámica creada por la comunidad dentro del modo multijugador.

Del rap de la costa oeste al reggaetón

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La música es otra forma de reconocer los lugares de Grand Theft Auto. En Vice City (2002), estaciones como Flash FM, Wave 103 y V-Rock ayudaban a reconstruir el ambiente de los años ochenta.

En GTA V, West Coast Classics recoge la tradición del rap de la costa oeste estadounidense. Conducida por el productor DJ Pooh, la emisora reúne música de figuras como Dr. Dre, Snoop Dogg y 2Pac. Su selección conecta las calles de Los Santos con una escena musical que también contribuyó a construir el imaginario de California.

Para GTA VI, Rockstar anunció Cocoteo FM, dedicada al reggaetón, el dembow, el merengue y la bachata, con Bad Bunny y RaiNao como voces de sus conductores. Entre las canciones adelantadas aparecen EoO, de Bad Bunny, y Canalla, de Romeo Santos y El Chaval de la Bachata.

El rap también tendrá su espacio, esta vez con el acento puesto en el sur de Estados Unidos. Dirty South Classics estará conducida por Trick Daddy y Trina, dos nombres asociados a la escena de Miami. Su selección incluye Who Dat, de JT Money con Solé, y Born N Raised, de DJ Khaled con Rick Ross, Pitbull y el propio Trick Daddy.

El apartado musical se extenderá a una banda sonora original compuesta por el dúo francés Justice y a Grand Theft Auto VI: The Album, que reunirá 34 canciones originales. Entre los artistas anunciados están Rauw Alejandro, Travis Scott y Keith Richards.

El formato digital y las filtraciones

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La decisión de comercializar el juego mediante descarga, incluso para quienes compren una caja, ha alimentado la discusión sobre la propiedad y la conservación de los videojuegos. Dan Houser, cofundador de Rockstar y antiguo responsable creativo de la saga, sostuvo en una entrevista con IGN que las compañías deberían seguir ofreciendo juegos físicos si los consumidores los demandan.

El desarrollo también ha estado acompañado por filtraciones. Desde el 18 de agosto de 2026, Cyberleek ha difundido videos aparentemente auténticos con secuencias de jugabilidad y escenas relacionadas con la historia de sus protagonistas.

En octubre, Cyberleek amenazó con publicar una supuesta versión jugable completa y exigió cambios en la distribución física y una disculpa pública de Take-Two. La amenaza estuvo ligada a la promoción de una criptomoneda cuya capitalización debía alcanzar US$30 millones. Tras incumplirse esa meta, anunció que detendría las publicaciones y mantendría inédito el desenlace. Su afirmación de poseer una copia completa sigue sin acreditación pública.

Take-Two, por su parte, recurrió a la justicia estadounidense para solicitar información a Microsoft y Discord que permita identificar a los responsables de la difusión del material, según informó The Verge.

Cuánto costó desarrollar GTA VI

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Rockstar y Take-Two mantienen en reserva el presupuesto del juego. Jennifer Kolbe, responsable de publicaciones de Rockstar, descartó ante Bloomberg la versión que situaba el desarrollo por encima de US$1.500 millones. La cifra definitiva sigue sin hacerse pública.

La escala de la producción sí tiene algunos antecedentes verificables. Rockstar pasó de 2.441 empleados en 2018 a 4.711, repartidos entre doce oficinas, según los datos recogidos por The Verge. Por su parte, El País señaló en su reportaje sobre el juego que cerca de 4.000 personas participaron en GTA VI, considerando los distintos estudios de la compañía.

El tiempo también ayuda a dimensionar el proyecto. La producción principal se extendió por unos ocho años y estuvo acompañada por una renovación de las herramientas y la tecnología del estudio. Los trece años transcurridos desde GTA V incluyen, además, el trabajo de Rockstar en otras producciones, como Red Dead Redemption 2.

El antecedente comercial explica parte de las expectativas. Cuando GTA V llegó a las tiendas en septiembre de 2013, superó US$1.000 millones en ventas minoristas durante sus primeros tres días, según las estimaciones publicadas entonces por Take-Two. Ese es el precedente con el que Rockstar afronta el regreso a Vice City.

Puedes seguir las novedades del juego en nuestra cobertura de Grand Theft Auto VI.