El cobre baja ante el alivio que supone fin de huelga en Centinela, pero Goldman Sachs eleva su proyección para el precio

El precio del cobre entró en una especie de valle luego que el lunes pasado alcanzara su segundo nivel más alto de la historia en términos nominales. El commodity se transó ese día en US$ 6,723 en la Bolsa de Metales de Londres y, desde ahí, empezó a ajustarse hasta llegar hoy a los US$ 6,575.

De acuerdo a los datos de Cochilco, se trata de una baja de 0,68% en relación al viernes pasado y su nivel más bajo en dos semanas (desde el 6 de octubre).

Chile, como es habitual, es factor en los vaivenes del precio. La materia prima cayó ante el alivio que significó el fin de la huelga en Centinela, la mina de Antofagasta Minerals, luego de 10 de paralización; decisión que se suma a la de los trabajadores de Escondida que la semana pasada llegaron a acuerdo con la empresa para evitar el paro.

Cabe recordar que una de las variables que ha mantenido arriba los precios del metal rojo es la escasez de oferta, en medio de la acumulación de inventarios ante los posibles aranceles a la importación de cobre refinado en Estados Unidos.

Centinela, la mina de Antofagasta Minerals que levantó el paro. Ulises Neder

Precisamente, de acuerdo a datos de Cochilco, las reservas de cobre mostraron un alza de 6.750 toneladas métricas (TM) este lunes, hasta llegar a 232.175 TM.

Daniel Ghali, del Deutsche Bank, afirmó que la amenaza de los aranceles estadounidenses forma parte de un cambio estratégico más amplio impulsado por preocupaciones de seguridad nacional en torno a la concentración de las cadenas de suministro de minerales críticos, más que de un riesgo político puntual.

De acuerdo a la agencia Reuters, el experto añadió en una nota que, incluso si se disiparan las preocupaciones sobre los aranceles, los costos de transporte y las fricciones del mercado seguirían desincentivando las exportaciones a gran escala desde Estados Unidos.

Pero al margen de la especulación en torno a los aranceles, lo cierto es que la demanda por cobre ha ido subiendo de manera considerable en los últimos dos años, en medio de la transición energética, el fuerte incremento de la producción y ventas de autos eléctricos (consumen tres veces más cobre que un auto normal), y el boom de la inteligencia artificial que requiere grandes data centers para su funcionamiento.

Goldman mejor precio para el cobre

En ese contexto, Goldman Sachs se sumó a otros bancos e instituciones financieras y también corrigió al alza su perspectiva para el precio del principal producto de exportación de Chile.

La entidad subió desde US$ 13.735 a US$ 14.700 por tonelada su cálculo para el precio este año, bajo el argumento de un incremento en el déficit producto de la competencia entre China y Estados Unidos por el metal.

Hay que recordar que China y Estados Unidos son los dos mayores socios comerciales de Chile, y los dos principales destinos del cobre chileno.

Goldman Sachs elevó proyección para el precio del cobre. Andrew Kelly

“Dado que la oferta minera es menor de lo que esperábamos anteriormente, ahora prevemos déficits fuera de EEUU más elevados, de alrededor de 950 kilotoneladas (kt) en 2026 y 220 kt en 2027 (frente a los 640 kt y 170 kt previstos anteriormente)”, dijo Goldman Sachs en una nota.

A principios de octubre pasado, la división Global Research de Bank of America elevó su estimación para el precio promedio del metal en 2026 a US$ 13.278 la tonelada (US$6,02 la libra), 3% por sobre su cifra previa de US$12.888, y subió en 20% su precio de largo plazo (2031), hasta US$13.577 la tonelada (US$ 6,16 la libra).

Baja producción

El principal argumento del banco está en Estados Unidos. Según el informe, el país “se ha convertido en el sumidero global del cobre refinado”, con expectativas de aranceles y retornos atractivos de los acuerdos de financiamiento en bodegas que atraen el metal desde otros mercados.

Bank of America subió cálculo para precio del cobre este año y 2027. Stephanie Keith

En un contexto marcado también por la guerra en Medio Oriente, Bank of America estimó que el cobre podría promediar US$16.000 la tonelada (US$ 7,26 la libra) en el tercer y en el cuarto trimestre de 2027.

Hay que recordar que Chile es el mayor mayor actor en el mundo del cobre, pero sus niveles de producción han caído sistemáticamente en los últimos meses.

Al hacer un zoom en la industria minera, se observa que la producción de cobre nacional llegó en agosto a 369.500 toneladas de cobre según el INE, el número mensual más bajo reportado este año. Pero más aún, se trata de la menor producción en un mes desde febrero de 2011 -hace 15 años y medio-, cuando se elaboraron en el país 368.300 toneladas de cobre, según Cochilco.

El siguiente valor más bajo data de febrero de 2005, mes en que se produjeron 367.000 toneladas.