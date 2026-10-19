SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las gestiones de Núñez para acelerar el proyecto que habilita sesionar en Santiago

    La presidenta del Senado se propuso un desafío: lograr que esta corporación apruebe esta semana la iniciativa que nació en 2022. Para esto, tiene dos alternativas: recabar la unanimidad de la sala, o un acuerdo de comités que representen los 2/3 de esta corporación.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    11 DE MARZO DEL 2026 LA SENADORA PAULINA NUÑEZ ES ELEGIDA COMO PRESIDENTA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Era la primera vez que veían las caras. Y fue la última.

    A pesar de que hace dos años y medio tenían la orden de constituirse, fue este lunes que la Comisión Mixta recién comenzó su trabajo.

    La misión de esta instancia era simple: resolver las divergencias entre la Cámara de Diputados y el Senado en torno al proyecto de ley que habilita al Congreso Nacional a tener sesiones especiales y extraordinarias en Santiago tuvo una breve sesión.

    Durante 34 minutos, senadores y diputados, acompañados por los secretarios generales de ambas ramas del Congreso -Luis Rojas, del Senado; y Miguel Landeros, de la Cámara- debatieron y votaron la iniciativa presentada en 2022 por la bancada de senadores del Partido Socialista.

    “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, excepcionalmente, el Senado y la Cámara de Diputados podrán celebrar determinadas sesiones extraordinarias o especiales en la ciudad de Santiago, previo acuerdo de los comités que representen, a lo menos, las tres cuartas partes de los integrantes de la respectiva Cámara”, decía la norma que debían votar los parlamentarios.

    Con esta norma visada, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) se embarcó en la compleja misión política de recabar una amplia mayoría en la Cámara Alta para lograr que el proyecto sea ingresado a la tabla del miércoles.

    La timonel de la corporación tiene dos alternativas: invocar el artículo 94 del Senado, que permite que con el acuerdo de los comités que representen los 2/3 de los senadores -es decir, 29 de 50- pueda alterar la tabla de esa jornada, que ya está zanjada desde el jueves pasado, y que la iniciativa sea incorporada.

    La otra opción es activar el artículo 95, que permite que tras el acuerdo unánime de la sala, se pueden incorporar proyectos que no figuren en la orden del día.

    En ese contexto, desde el entorno de Núñez aseguran que ese trabajo prelegislativo ya está hecho, por lo que no debería haber mayores inconvenientes para que su jugada tenga éxito.

    Sin embargo, al final de la sesión de la comisión, a la misma Núñez se le escuchó decir que debía hacer esas gestiones.

    Como sea el caso, a la presidenta del Senado le quedan exactas 48 horas para que su plan tenga resultado.

    Si es que es así, le tocará la misma misión al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), en dicha corporación, pues la idea de reactivar este proyecto fue, en gran medida, producto de una alianza de ambos presidentes del Congreso.

    La breve sesión

    Al ser la primera sesión de la sesión de la mixta, los legisladores debían votar quién sería el presidente de la instancia.

    Como regla general, el mandamás de estos espacios legislativos es el presidente de la comisión ad hoc del Senado. Por eso, ya existía un acuerdo tácito para que la senadora Danisa Astudillo (PS) -presidenta de la Comisión de Gobierno-, fuera la que encabezara la mixta.

    A modo de broma, el diputado Raúl Leiva (PS) manifestó: “Debiéramos revolucionar y elegir a un diputado”. Sin embargo, la senadora socialista terminó siendo nombrada de forma unánime.

    Luego de una ronda de intervenciones en que todos los parlamentarios intervinieron, a excepción de Leiva, Astudillo recabó el acuerdo de la mixta para que votaran en esa misma sesión, con el objetivo, según dijo, “de no seguir dilatándolo”.

    A pesar de algunas aprensiones del senador Ignacio Urrutia (republicano), quien estuvo reemplazando a su par de bancada, Renzo Trissoti, respecto de la capacidad física que tendría la sede de Santiago para albergar las sesiones, la mixta aprobó el proyecto por unanimidad.

    De hecho, una de las impulsoras de la iniciativa, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), -que fue a la sesión sin ser parte de la mixta- le respondió a Urrutia, remarcándole que “se puede”.

    Otro de los argumentos para defender la iniciativa vino del timonel de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), haciendo alusión que la sede que tiene el Parlamento en la capital ya recibió a las dos convenciones constitucionales, además de defender que este poder del Estado “no puede estar amarrado a Valparaíso”.

    El diputado Gonzalo Winter (FA), por su parte, remarcó que ante cualquier imponderable que pueda ocurrir en Valparaíso, el Congreso no podría quedar sin aprobar los nombramientos que aprueban a distintas institucionales -como el Poder Judicial- o renovar el estado de excepción constitucional que rige tanto en la Macrozona Norte como en la Sur.

    Finalmente, los ocho parlamentarios miembros de la mixta, que además de los previamente mencionados, estuvieron el senador Miguel Becker (RN) y los diputados Bernardo Salinas (ind. -PC) y Claudia Mora (RN), aprobaron la iniciativa.

    Con el texto despachado, desde la mesa del Senado aseguran que intentarán poner el proyecto en la tabla de este martes, para que continué con su tramitación, y votación final, en la Cámara de Diputados.

    El ruido en la Cámara

    Fue precisamente en esta rama del Congreso en que la iniciativa encendió la alertas.

    La semana antes pasada, en medio de la discusión de del proyecto que amplía la hipótesis de tráfico de migrantes, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) tomó la palabra, pero no para referirse a la iniciativa.

    En una intervención que no estuvo amparada en el reglamento de la corporación, el parlamentario gremialista alzó la voz para mostrar su disconformidad.

    “Este tema no es menor porque es un intento de trasladar este Parlamento a Santiago y me gustaría que usted, señor presidente, pudiera informarnos a la sala si es efectivo esto que me han comentado durante la mañana”, alegó Bobadilla, quien fue advertido por el vicepresidente de la Cámara -que en ese momento estaba conduciendo- Felipe Camaño (ind. -DC), que no era punto de reglamento, pero que de igual manera iban a revisar el punto hecho por el gremialista.

    Sin embargo, Bobadilla encontró una aliada al interior de la sala: la diputada Pamela Jiles (PDG)

    “Aquí parece haber una maniobra bajo cuerda sobre la cual yo creo que la mínima responsabilidad de la mesa, presidente, y de la Secretaría General sería que no nos informáramos por la prensa de una cuestión que tiene una importancia enorme para el país”, fustigó Jiles.

    La diputada Emilia Schneider (FA), por su parte, cargó contra sus pares al interior de la sala.

    Junto con alegar que las intervenciones no se ajustaban a reglamento, la jefa de bancada del FA apuntó contra los parlamentarios que representan a la Región Metropolitana.

    “Yo no calificaría una operación política. Estamos hablando solamente de la posibilidad de sesionar un día en Santiago. Que, ojo, para mucha gente de regiones extremas también puede ser más beneficioso porque el aeropuerto, les cuento, está en Santiago y luego del aeropuerto hay que venirse a Valparaíso”, añadió Schneider.

    Más sobre:PolíticaCongreso NacionalSenadoLa Tercera PMCámara de Diputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    Socialismo Democrático toma represalias contra senador Araya (PPD) y lo remueve de la Comisión de Constitución

    Socialismo Democrático toma represalias contra senador Araya (PPD) y lo remueve de la Comisión de Constitución

    2.
    La Moneda oficializará esta semana a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario y se pone en marcha nuevo diseño comunicacional

    La Moneda oficializará esta semana a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario y se pone en marcha nuevo diseño comunicacional

    3.
    Alvarado cuestiona remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y acusa a sectores de la oposición de querer “negarle todo al gobierno”

    Alvarado cuestiona remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y acusa a sectores de la oposición de querer “negarle todo al gobierno”

    4.
    En Panamá: Boric evita crítica directa a Kast, pero cuestiona rebaja de impuestos y afirma que reduce beneficios sociales

    En Panamá: Boric evita crítica directa a Kast, pero cuestiona rebaja de impuestos y afirma que reduce beneficios sociales

    5.
    Libertarios respaldan a Agustín Laje y piden un “cambio de timón” a Kast para avanzar con la agenda de la derecha

    Libertarios respaldan a Agustín Laje y piden un “cambio de timón” a Kast para avanzar con la agenda de la derecha

    6.
    Agustín Laje en Chile: “El gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen los que salieron quintos”

    Agustín Laje en Chile: “El gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen los que salieron quintos”

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia